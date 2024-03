Operació Espases de Ferro: cinc mesos de guerra oberta contra l’eix iranià

Avui fa cinc mesos del 7 d’octubre, de l’atac genocida del gihadisme palestí contra Israel perpetrat per Hamàs des de Gaza incardinat dins de l’estratègia iraniana per destruir l’estat-nació del poble jueu. En aqueix temps les Forces de Defensa d’Israel han demostrat una capacitat excepcional per derrotar un enemic emboscat rere la població civil emprada com a escut humà en una àrea densament poblada. Malgrat les falses acusacions de “genocidi” i “massacre” escampades pels còmplices de l’eix Iran-Xina-Rússia la realitat és que el nivell de pèrdues humanes és relativament baix en proporció a l’envergadura de les operacions militars en curs.

La determinació d’Israel per derrotar Hamàs a Gaza -i Hisbol·là al Líban- és manté ferma entre la població jueva ( i significativament també entre els àrabs, drusos i beduins israelians) malgrat la discrepancies entre la direcció governamental liderada per Benjamin Netanyahu. Aqueix report titulat “Until Victory” eleborat per analistes de l’INSS reflecteix aqueixa voluntat. i Això malgrat l’antisemitisme desfermat arreu com mai s’havia vist del final de la Segona Guerra Mundial ençà, com ahir expressava David Horovitz a The Times of Israel: “We’re living in the most worrying period for Jews since World War II“.