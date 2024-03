El trumpisme, l’altra cara del wokisme ?

Amb pocs dies de diferència dos articles de temàtica coincident m’han cridat l’atenció sobre els punts de convergència i divergència entre el denominat trumpisme i el wokisme, dos fenòmens sociopolítics nascuts als EUA però en ràpida expansió arreu del món occidental.

El primer escrit és de Richard Prasquier, una personalitat eminent entre la comunitat jueva francesa, que el proppassat 7 d’aqueix mes va publicar a Tribune Juive: “De Donald Trump à Judith Butler“.

Ce sont deux luminaires de la pensée contemporaine. Le premier, le monde entier le connait, depuis Washington jusqu’à la Corée du Nord où le 30 juin 2019, dans la zone démilitarisée, il a mis un pied dans le pays du dictateur Kim Jong Un. “C’est un grand jour pour le monde”, avait-il dit sobrement, paraphrasant Neil Armstrong arrivant sur la Lune “Un petit pas pour l’homme un grand pas pour l’humanité” … Il s’agit évidemment de Donald Trump, vainqueur du “Super mardi” des primaires américaines, après lequel sa rivale Niki Haley a jeté l’éponge.

Le problème est qu’il n’a rien changé à la Corée du Nord, la dictature la plus impitoyable de la planète, puissance nucléaire et grand pourvoyeur d’armement pour l’Iran et la Russie . D’ailleurs les historiens disent que la célèbre phrase d’Armstrong n’a jamais été prononcée telle quelle. Parole, parole, chantait Adriano Celentano dans ma jeunesse…

On attribue à Donald Trump un concept philosophique majeur de notre époque, celui de post-vérité. Il n’a pas inventé le terme, il ne sait probablement pas ce qu’est un concept et n’a certainement jamais ouvert une page de philosophie, mais dès les premiers jours de sa présidence , sa conseillère en communication parlait de “faits alternatifs” quand on lui faisait remarquer que contrairement à ce que disait le nouveau Président, très peu de personnes avaient assisté à la cérémonie d’investiture.

Hanna Arendt avait écrit que la post-vérité, qu’on n’appelait pas encore de ce nom, se caractérise par l’indifférence à la distinction entre mensonge et vérité. Cette tournure d’esprit est d’ailleurs aussi vieille que la société. On la trouve en matière religieuse dès qu’on suspend son jugement sur la vérité ou la fausseté des récits sacrés, auxquels on croit sans y croire. A l’inverse, quand on dit d’un individu qu’il s’engage “aveuglément” derrière une idéologie ou derrière un homme , c’est aussi qu’il se dispense de toute confrontation à la réalité.

Outre ceux qui le suivent par intérêt ou parce qu’ils partagent certains de ses ressentiments, on retrouve chez les partisans de Trump ceux qui ne croient pas à l’existence d’une vérité objective comme ceux qui répètent avec enthousiasme les slogans de leur héros, comme MAGA, Make American Great Again, même si la formule pour rendre l’Amérique grande à nouveau consiste à se désintéresser des affaires du monde et laisser le champ libre à ses ennemis.

Trump lui-même se moque de la vérité, son narcissisme est sans limites et sa trajectoire judiciaire accablante. Mais ce sont là des caractéristiques qui lui servent pour entrainer les individus, humilier les adversaires, affabuler le passé et magnifier l’avenir. Il peut alléguer sans preuve s’être fait voler l’élection, se dire aussi persécuté que Navalny, se vanter de résoudre le drame ukrainien en 24 heures et prétendre que s’il avait été au pouvoir, le Hamas n’aurait pas osé bouger, ses admirateurs communient dans ses soi-disant combats et ses soi-disantes épreuves.

La présidence de Trump a été marquée par le contraste entre d’une part les initiatives favorables à Israël, l’ambassade à Jérusalem, les Accords d’Abraham et la dénonciation d’un accord inepte et hypocrite avec l’Iran et d’autre part les débordements antisémites de certains de ses partisans du QAnon . Par rapport au massacre du 7 octobre, Trump s’était peu exprimé. Il vient de dire qu’il faut laisser les Israéliens finir leur travail. Mais il n’est pas sûr qu’il aurait montré à l’égard d’Israël la même réactivité que Biden aux jours les plus sombres de l’histoire de ce pays, alors que le désengagement extérieur est l’un de ses mantras.

Pour l’autre personnalité américaine dont le nom est apparu dans les medias français, à un niveau infiniment plus confidentiel, nous savons comment elle aurait réagi si elle avait été aux “affaires”. Il s’agit de Judith Butler, probablement la philosophe la plus influente de notre époque, qui a qualifié les massacres du 7 octobre d’ “actes de résistance armée”. Elle devait donner une série de conférences à l’Ecole Normale Supérieure. Il semble que celles-ci ont été reportées.

Judith Butler, née comme son célèbre mentor Noam Chomsky dans une famille juive très engagée, est la papesse reconnue du woke ou plus exactement de ces “gender studies” dont l’emprise sur l’université américaine est en train de pervertir la liberté académique et de promouvoir des délires antisémites d’un genre -c’est le cas de le dire- inattendu.

Dois-je l’avouer, je n’ai pas lu ses livres. Autant ses partisans la mettent au pinacle, autant ses adversaires prétendent que la tortuosité de son style masque la pauvreté de ses arguments en impressionnant le lecteur qui confond difficulté de compréhension et profondeur de pensée. Son premier livre de 1990, qui reste le plus connu, n’a été traduit en français, sous le nom de “Troubles dans le genre” que 15 ans plus tard, alors que, de Simone de Beauvoir à Monique Wittig, de Jacques Lacan à Michel Foucault, la plupart des intellectuels dont elle s’inspire et qu’elle cherche à dépasser sont d’origine française. Judith Butler a créé le concept de binarité et a été jusqu’au bout de la vision de la différence sexuelle comme une simple assignation sociétale. 1990, c’est aussi la parution du livre de l’universitaire afro-américaine Kimberley Crenshaw qui crée le concept d’intersectionnalité des luttes, cette formule qui permet les regroupements les plus baroques.

Judith Butler coche parfaitement la case consacrée à la haine d’Israël. Par leur influence, leur agressivité, leur simplisme, leur mépris du débat, les idéologies antagonistes dont Donald Trump et Judith Butler sont les figures de proue ont finalement un air commun. Il n’augure rien de bon pour l’avenir de la pensée.

I el segon article és el signat ahir per Lilac Sigan al Jerusalem Post: “October 7 denial is the progressive version of Trumpism“. How does one react to accounts of mass rape, mutilation, and savage sexual violence? Some would rather not know about it in order to protect themselves. Others prefer to treat it with disbelief.

Those questioning the investigations of the mass rapes on October 7 instead of questioning the rapists are agents of “alternative facts” and cannot be considered serious journalists. For many, recent events are difficult to swallow, contain, or comprehend. How does one react to horrific accounts of mass rape, mutilation, and savage sexual violence? Some would rather not know about it in order to protect themselves, and some prefer to treat it with disbelief. Still, it happened. It all happened massively on October 7. Those who invest their energy in attempts to blur the incidents should not be referred to as serious journalists.

Israel found itself dumbfounded by the trauma twice: first, when details of the unimaginable massacre were slowly revealed along the weeks following the attacks; and then once more, by the hateful accusations, lack of belief that amounted to complete denial, silence from international women’s organizations, and finally the doubt of “progressive” journalists who keep requesting “more proof”.

What many of the proof demanders fail to understand five months after the horrendous massacre is how overwhelmed Israel was on October 7. People were in a state of shock, including the security forces and emergency teams. It took more than two weeks to even identify all the bodies, configure the number of casualties, and inform the families, let alone understand the magnitude of the horror.

Some of the soldiers that had to deal with the aftermath of the attack in the southern Israeli communities became physically blind for a few days because their brain could not endure the sights they were exposed to. No one was functioning regularly or thinking how he could “prove” the catastrophe to skeptics – people were making an effort to survive the moment and merely digest.

The barbaric sexual violence was trickled to the public slowly. The victims and their families’ privacy was taken into account, and the amount of cases was massive. So the information was carefully hinted or bypassed through Telegram channels here and there, for those who could stomach it. The massacre was a disaster zone, and simply too much for the authorities or the public to handle.