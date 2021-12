Centenari d’Estat Català

El 8 de juliol de l’any vinent enfarà cent que Estat Català es va contituir com a partit independentista, precedit només per l’efímera Federació Democràtica Nacionalista tres anys abans, ambdues formacions impulsades per Francesc Macià.

A diferència de Nosaltres Sols, que enguany n’ha fet noranta de la seva costitució, i del Front Nacional de Catalunya, que l’any passat en va fer vuitanta, Estat Català és un partit actualment existent, superant per tant a ERC que enguany ha commemorat el seu norantè aniversari (d’una manera vergonyant).

La commemoració de l’any vinent que organitza el partit, i que ja ha donat com a primer fruit la publicació d’un “Diccionari biogràfic d’Estat Català”, aplegant cent biografies de militant destacats, ha de ser un revulsiu pel conjunt de l’independentisme actualment trasbalsat per les actituds sectàries i claudicants. La mateixa denominació del partit, la seva trajectòria, no deixen lloc a dubtes i impostures sobre els seus objectius, podent esdevenir una eina clarificadora en aqueixos moments de confusió.