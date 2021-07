Els vestits reals.

Aquest diumenge va ser sant Jaume. El dia de la pàtria gallega. I un sant molt celebrat a casa nostra. Tercer patró de Vila-real, per exemple. Per aquelles coses de superposar, sant Jaume, en la versió Santiago, és també el patró d’Espanya. I com no podia ser d’altra manera, la família real, al menys una part, van anar a Santiago de Compostela a la celebració. Es van retratar tots al davant del botafumeiro, amb caretes i posat seriós. A casa nostra, les imatges dels incendis ens impactaven més. Els alcaldes dels pobles de la conca de Barberà reclamaven més inversions i menys laments quan el foc ho arrasa tot.

Però el cas és que hi ha cròniques, que em semblen de nivell molt alt, sobre els vestits de la reina i de la princesa d’Astúries. I sobre els seus bronzejats. Que un es pensa que potser hi ha alguna cosa més interessant per a dir; però es veu que no. Que el que és important, s’ha d’explicar amb pèls i senyals.

Curiosament però, el rei emèrit no hi era. I no hi era perquè continua “fora”. Continua “fora” (no es pot dir fugit i amagat) perquè es veu que la seua fortuna no és gaire neta. Està formada per comptes opacs. I va i el fiscal Bertossa, un fiscal suís que fa molt temps que l’investiga, li ha trobat un altre compte amb cent milions, si fa no fa. De manera que l’home ha de continuar fora perquè amb les quatre perres que va declarar fora de plaç no n’hi ha ni per començar amb tots els comptes que se li han trobat fins ara.

Mentre els seus familiars gaudien de l’atenció dels gallecs i els avions de la patrulla d’avions de fer fum de colors passaven per allà damunt fent fum de colorins tractant de reproduir la bandera d’Espanya (la de Galícia seria molt més complexa de dibuixar, al cel), ens assabentem que, des del 2016, Suïssa ha aprovat una llei que permet bloquejar els comptes opacs de persones que no tinguen la nacionalitat d’allà. Veges tu. tanta feina per a replegar quatre perretes per a la vellesa i ara aniran els suïssos i es quedaran amb tot.

Fins a tretze vegades, es veu que ha rebutjat el parlamento de Madrid que s’investiguen els comptes d’aquell senyor. Però són molt progressistes, d’esquerres i ara no me’n recorde quina cosa més. L’Espanya eterna i profunda no eren, no. Era una altra cosa, però no recorde quina.