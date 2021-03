El vodevil dels vaccins.

Ara resulta que els vaccins que havien d’arribar, tant al País Valencià com a Catalunya per a la setmana que ve, no vindran. Que diu el govern central, aquells que ho gestionen tot tan bé i que quan la setmana passada es van aturar les vaccinacions amb el preparat s’Astra Zéneca per un si hi havia algun problema, ja van anunciar que es reprendria la vaccinació aquest dimecres. Perquè s’havia de reunir no sé qui per a valorar no sé què i així aconseguir, com a efecte més vistós, que després que Alemanya reprenguera les vaccinacions el divendres passat, ací ens haguerem d’esperar fins el dimecres. Cinc dies més d’endarreriment.

I ara, quan ja s’ha tornat a anunciar el calendari de vaccinacions per al personal docent (que continua exposat al virus sense cap mesura més enllà d’una careta i sense massa distància de seguretat perquè els centres estan plens de gent), ens arriba la nova notícia. Per a la setmana que ve, no hi haurà vaccins. Ho endarrerirem fins el 5 d’abril.

Al mateix temps, amb l’economia enfonsada, perquè depèn massa d’un sector turístic que se n’ha anat a pastar fang (per dir-ho amb suavitat), tot es va obrint. Els bars, els restaurants, els gimnasos, els horaris comercials… Perquè si es mantenen tancats, s’haurà de tancar el poc que encara queda per tancar. Però sembla curiós que ningú dels qui tenen responsabilitat política parega entendre que només hi ha dues maneres d’aturar la pandèmia. Tancar-nos tots a casa, que és el que ha fet el País Valencià. O l’altra, vaccinar massivament la població.

Si no hi ha vaccins, tan bon punt la gent torne al bar, a fer esport, a relacionar-se amb l’altra gent, ens tornarem a enfilar en la quarta, o en la cinquena o en la enèsima onada. I tornarem al punt de partida. Tres mesos per a tornar a descongestionar el sistema sanitari que ja està completament trencat. Perquè els sanitaris fa més d’un any que no descansen. I que veuen com se’ls mor la gent sense que puguen fer quasi res per evitar-ho.

Si es comença a vaccinar el 5 d’abril i es vaccina massivament, suposem que es vaccinen 100000 persones cada setmana només al País Valencià, això voldrà dir que tindrem el 70% de la població protegida (amb una dosi) al cap de 33 setmanes. Aproximadament, per a Nadal. I és suposar molt, perquè fins ara, no s’ha aconseguit apropar-se als 100000 a la setmana ni de lluny. Però per a Nadal ja s’haurà perdut la campanya d’estiu (que sembla insalvable) la de Nadal i tots aquells ponts que encara es pretén que vinga algú a gastar-se uns diners en passejar una careta.

Mentre, els polítics a salvar el seu propi cul. Com el senyor Cantó, que se’n va de Ciudadanos per anar al PP. I tants altres. I els que els acullen. si ho fan, perquè són tots iguals. Uns vividors incapaços de guanyar-se la vida fora de xuclar d’una mamella esgotada.

Com per a ser optimista.