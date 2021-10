Cultura ibera.

Aquest darrer diumenge, organitzat per l’associació cultural Socarrats de Vila-real, varem fer una excursió per a visitar jaciments arqueològics ibers al Baix Maestrat.

Amb les explicacions de l’arqueòleg Artur Oliver, que ha participat en les excavacions de molts d’aquests jaciments, varem començar la nostra visita pel museu de Benicarló. D’allà, varem anar a veure el jaciment de Perengil, que sembla ser una construcció bàsicament militar de la segona guerra púnica.

D’allà, vam anar al Puig de la Misericòrdia, on varem poder veure una residència fortificada que havia estat ocupada, amb algunes interrupcions.

Finalment, varem visitar el poblat del Puig de la Nau, una construcció molt més àmplia i amb un estat de conservació excepcional. En molts casos, els llenços de paret conservats superen el dos metres d’alçada. Aquest lloc, sembla destinat no ja a la ocupació d’una sola família sinó a tota una elit, on a la família que ostenta la màxima autoritat s’hi afegeixen altres famílies que també aspiren a la seua quota de poder i notorietat.

També és molt destacable en aquest darrer jaciment que successives explotacions d’una pedrera per a obtindre material per a la construcció del port de Vinaròs, per a la seua ampliació i per a la construcció del port de Benicarló han fet desaparèixer dues terceres part del jaciment (juntament amb la part corresponent del propi puig de la Nau). Un fenomen que es repeteix en altres llocs, com la pedrera que va estar a punt d’emportar-se el propi castell de Sagunt. Per sort, l’any 74 ja no es va permetre reobrir-la per a obtindre materials per a l’autopista A7 que anava a començar la seua construcció.

Gràcies a les explicacions d’Artur Oliver, ens varem fer una bona idea del poblament d’aquelles planes costaneres des de les darreries de l’edat del Bronze fins fa menys de dos mil anys, d’uns quants aspectes de la vida quotidiana d’aquells pobles i també de moltes de les tecnologies que feien servir. Des de la producció de teixits fins a la de vi o de oli. Des de la producció de ferro fins a la de pa.

En resum, una jornada en la qual varem aprendre molt sobre la història del nostre País. Una història que sovint se’ns amaga sota el mantell d’altres històries de pobles més o menys veïns o llunyans i que és tant o més important que aquelles. I que, en qualsevol cas, és la nostra història.