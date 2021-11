Vaga al sector públic el 30 de novembre i a l’educació pública també el 2 de desembre

Ens hi deixem la pell per la vaga del sector públic del 30N, i convoquem també vaga a l’educació pública el 2 de desembre per l’estabilització de totes les interines en frau de llei

El 30 DE NOVEMBRE I EL 2 DE DESEMBRE ANEM A LA VAGA: Lluitem contra l’Icetazo fins al darrer minut! Exigim al Departament d’Educació la concreció de les mesures més favorables per a les interines en frau de llei des del primer minut!

Des de la Federació d’Ensenyament de la CGT reiterem la nostra crida a totes les treballadores i usuàries dels serveis públics de Catalunya a difondre i participar de la vaga i les mobilitzacions convocades el dimarts 30 de novembre per l’estabilització del personal públic interí. Estem convençudes de la importància d’aquesta jornada de lluita per al futur de moltes companyes i ens hi estem deixant la pell mirant de convèncer tant al personal interí com al personal funcionari de que hi hem de participar totes activament.

Alhora, tal i com dèiem al nostre comunicat de la setmana passada «Seguim capgirant l’Icetazo amb la vaga del 30N! Decidim sobre la seva continuïtat!», atesa la diversitat d’opinions de com seguir la lluita, hem continuat fent assemblees obertes i amb les nostres afiliades i afiliats per tal de decidir si calia convocar més jornades de vaga després del 30N i fins a la data de votació al Congrés de Diputats sobre l’aprovació definitiva de l’Icetazo. En paral·lel, hem contactat amb la Taula Sindical i amb d’altres sindicats amb representació a l’educació pública i contraris a l’Icetazo, per veure si era possible una altra convocatòria de vaga conjunta més enllà de la del 30N. Però la resposta fins ara ha estat negativa en aquest sentit.

Tot i això, a partir dels diversos resultats de les nostres assemblees territorials, la plenària de la Federació d’Ensenyament de la CGT hem acordat convocar, a més del 30 de novembre, una nova VAGA A L’ENSENYAMENT PÚBLIC DE CATALUNYA DIJOUS 2 DE DESEMBRE, coincidint amb la data prevista del debat i aprovació de l’Icetazo.

Som un sindicat assembleari i és, a partir dels vots de les diverses assemblees territorials que prenem decisions com aquesta. En aquest sentit, la convocatòria de vaga del 2 de desembre pot ser un punt de trobada entre les diverses sensibilitats expressades en aquestes assemblees. En aquest sentit, demanem el màxim suport i participació a totes i tots els companys, més enllà de la seva posició inicial al respecte, i també a la resta de sindicats contraris a l’Icetazo que durant aquests dies puguin valorar la necessitat de continuar la lluita més enllà de la vaga del 30 de novembre.

Si no hi ha canvis d’última hora, el 2 de desembre serà el darrer dia per mobilitzar-nos contra l’actual versió de l’Icetazo que es debatrà i aprovarà al Congreso. Però també serà el primer dia en què podrem exigir al Departament d’Educació que implementi, de la forma més favorable possible per a les interines en frau de llei, totes les qüestions que poden dependre del seu criteri i que previsiblement s’hauran de concretar durant els propers mesos: places que sortiran al concurs de mèrits, possible ponderació, o condicions de les oposicions (eliminatòries o no, percentatge total dels mèrits…) per a qui no hi obtingués plaça mitjançant concurs de mèrits.

El 30 DE NOVEMBRE I EL 2 DE DESEMBRE ANEM A LA VAGA: Lluitem contra l’Icetazo fins al darrer minut! Exigim al Departament d’Educació la concreció de les mesures més favorables per a les interines en frau de llei des del primer minut!