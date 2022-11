Tornem a les mobilitzacions. El dimecres 16 de novembre, al Vendrell

La «negociació» entre el Departament d’Educació i els sindicats ha estat qualificada, pels segons, com a «inexistent». És per això que s’ha convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume pel proper 17 de novembre a les 17.30h, amb el títol «Si no existeix negociació, tornem al carrer!».

Per la nostra banda, l’Assemblea Docent del Baix Penedès acordem convocar una mobilització de professorat i alumnat pel proper 16 de novembre, dimecres, a les 12.20h, a la rotonda que hi ha entre l’Institut Baix Penedès i l’Institut Andreu Nin del Vendrell. A la concentració es demana que es porti material de les vagues del curs passat, samarretes grogues i ens centrem en la mateixa taula reivindicativa que aleshores. Exigim:

-Retirada del nou currículum

-Supressió del decret de plantilles i de l’ordre del calendari.

-Reversió de les retallades i 6% del pressupost de la Generalitat a Educació.

-FP pública de qualitat amb equiparació salarial ja.

-Estabilització del personal interí i laboral.

-I assumpció de la responsabilitat del Departament d’Educació en defensa de la immersió lingüística.