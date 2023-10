Prou persecució sindical a Ambulàncies Egara! Prou caciquisme!

Un treballador decideix afiliar-se a un sindicat, la Confederació General del Treball en aquest cas. No és el mateix si el nom del sindicat és un altre, ja us ho dic jo. N’esdevé delegat sindical al seu lloc de treball, és sindicalista i activista com el que més i s’implica lluitant contra les injustícies que s’hi generen, que com a totes les feines no són poques.

No he dit que el treballador en qüestió treballa a l’empresa Ambulàncies Egara, que gestiona el serveix privatitzat d’ambulàncies a Catalunya. El sindicalista participa en el col·lectiu Tècnics en Lluita i en accions i mobilitzacions per la internacionalització del Servei d’Ambulàncies, perquè creu que amb això millorarà la seva feina però, sobretot, millorarà el servei d’ambulàncies a Catalunya

Comença la negociació del pla d’igualtat a l’empresa Egara i CGT esdevé, un cop més, la veu discordant de les negociacions per l’incompliment de la normativa laboral per part de l’empresa. Els amos s’enfaden i, farts que se’ls qüestioni, instrumentalitzen el protocol d’assetjament laboral i acusen el treballador d’uns fets que no tenen res a veure amb la realitat. Per a això, l’empresa se salta la presumpció d’innocència i el seu dret a la intimitat. S’arriba a la via judicial, però abans Egara sanciona el treballador amb una falta greu, se salta els seus propis procediments i vulnera, una vegada més, els drets fonamentals dels representants dels treballadors.

I dic «una vegada més, perquè no és el primer cop que aquesta «empresa» atempta contra la CGT. Fa un temps ja va acomiadar dues persones delegades del nostre sindicat a les Terres de l’Ebre i Tarragona, alhora que ha vetat, durant anys, al nostre delegat LOLS a Lleida. Per això, perquè tothom coneix quina mena d’explotadors són, ningú es pot quedar callat davant d’actuacions que són més pròpies de la màfia que no pas d’una empresa, encara que aquesta estigui fent feines que alguns pensem que ha de fer l’empresa pública per tal de garantir-ne la qualitat del servei.

Algunes empreses com Ambulàncies La Pau, Falck i Egara estan aplicant repressió sindical contra les persones més significades en la lluita per la seva internacionalització. Sembla que la demanda que la feina que fan esdevingui un servei públic els espanta i han passat al joc brut. I davant la persecució i la repressió que pateix el company de la CGT ningú pot estar-se ni callada ni amb els braços creuats. Dijous 5 d’octubre a les 12.30, es fa una concentració al Polígon Industrial de Riuclar en suport de la lluita sindical i contra la repressió que el company està patint, però és només la primera, perquè ja n’hi ha prou de caciquisme!