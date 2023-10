Lectures en Ruta al Sindicat de Dalt de Marçà

Maria Miró Ferré i Jordi Martí Font

El matí del dissabte 14 d’octubre de 2023, el Sindicat de Dalt de Marçà va acollir el pas per la comarca del projecte Lectures en Ruta, en la qual 25 joves aficionats i aficionades a la lectura van circular per la comarca de la mà del Centre Quim Soler.

Al matí van poder crear un llibre d’autor gràcies a l’activitat RecullRelat. I, a la tarda, van poder participar en una tertúlia sobre el llibre «La verda és porta» amb el seu autor al Molar, a la seu del Centre Quim Soler.

El matí va començar amb el Pere Rofes, el Peret, a l’entrada del poble rebent al jovent amb cara d’artista que anava arribant i indicant cap a on calia anar. Un cop localitzat el Sindicat de Dalt, els va fer la rebuda Joan Salvador Vernet que, com a soci de la cooperativa, va explicar les característiques de l’edifici on es trobaven. Va guiar també la visita al Sindicat de Baix i on va explicar el desenvolupament del conreu de la vinya a la comarca, el fet cooperatiu, la creació de les cooperatives que van arribar a l’actual Cooperativa Falset-Marçà i tot allò que qualsevol va voler preguntar.

Un cop acabada aquesta visita i presentació, va arribar el moment creatiu, on el jovent podia plasmar allò que l’espai li hagués transmès en un paper. Guiades per les artistes Núria Estapé i Marta Ricard van poder experimentar i plasmar les idees a partir de diverses tècniques d’impressió com l’ estampació a partir de lletres impreses i manuscrites, la impressió amb gelatina o la impressió amb ceres. A partir de les obres creades es van acabar confegint prop de trenta llibres d’artista.