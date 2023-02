“A un polisson”, un poema sobre un policia infiltrat en el moviment anarquista el 1893

1893. El poeta Domingo Bartrina descrivia un infiltrat policial d’aquesta manera a les pàgines de “La Tramontana”. 1893!!!

Aquest és un dles poemes inclòs dins l'”Antologia de la poesia anarquista catalana del segle XIX”, per a la qual ja he recollit 81 autors i autores.

A un polisson

Imbècil gamarús que, mort de gana,

maltractes els obrers amb cor de hiena,

la teva estupidés fins em fa pena

i et prenc, la veritat, per un pavana.

Ja sé que dius que fas lo que se’t mana,

per més que no se’t mana, que se’t mena,

puix serveix per tapar la teva esquena

la cara del burgès que a tu et demana.

P’ro amb tot i ser així, permet que et diga

que tu ets un ignorant i un gran canalla,

que amb tot i ser un gandul que l’os et lliga,

vas contra qui et manté i per tu treballa

i, en canvi, al mateix temps que et maleeixo

per tonto i animal te compadeixo.

[La Tramontana, número 604, 24 de febrer de 1893, pàgina 4]