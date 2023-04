La Saltimbocca alla Romana, com el seu nom indica, són el cavall de batalla, juntament amb la pasta carbonarade la cuina cuina típica romana. Independentment de l’origen geogràfic, la Saltimbocca alla romana a l’estranger representen una gran font d’orgull per a la cuina italiana, són, de fet, l’olla segona més gran conegut immediatament després dels espaguetis. Un suculent plat que no pot saltar directament a la boca. Amb els anys la recepta ha estat objecte de personalitzacions, com ara un curt enfarinat abans de cuinar, o Saltimbocca alla Romana es va rodar abans de cuinar, fins i tot algunes persones reemplacen la mantega amb l’oli.

En qualsevol cas, sabem que Pellegrino Artusi (crític literari, escriptor i gastrònom italià) que el va descriure des del final de la 800, han provat la Saltimboca en l’establiment històric de Roma “The Venetian”, encara que, després d’un curt període de temps va començar a ser també es va exercir en altres trattorie romanes.

Ingredients

4 talls de vedella 75 g (escalopes)

4 llesques de pernil serrà 12 g

50g de mantega

Pebre negre al gust

Sal

8 fulles de sàlvia de fulla grossa

200 g de vi blanc

Elaboraió

Per preparar la Saltimbocca alla romana es procedeix a l´eliminació del greix i cartílag i després va colpejar amb un picador per a carn; s’ hi afegeix la tallada de permil i establir els talls de pernil després les fulles de sàlvia al gust.

S’ enrotlla l’ escalopa i es punxa amb un escura-dents; després es divideix dividir el tall per la meitat per produir 8 peces en total. Deixeu fondre la mantega en una paella. S’ hi tira el saltimbocca i es fa coure un parell de minuts. A continuació s’ hi tira el vi blanc

Al final de la cocció afegir-hi sal i pebre . Serviu-ho en un plat i pot servir a la Saltimbocca alla romana en un plat ruixant amb la salsa

Notes

Els Saltimbocca alla Romana són ràpids de preparar i si són de mida molt petita són fenomenals com menjar per picar. Si, en canvi, se serveix com a segon plat o com a plat principal, llavors suggereixo que es pot acompanyar amb verdures com ara pèsols, pastanagues i patates.