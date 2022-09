CUINA MEDIEVAL, GUST ACTUAL

GUATLLES AMB SALSA PEBRADA

Les guatlles, així com el tudons, les perdius, les grues i altres aus eren molt apreciades.

Ingredients

4 guatlles

100 g ametlles, avellanes i pinyons

1 molla de pa xopa amb vinagre

Pebre

Sal

4 rovells d’ou

Aigua o brou.

Elaboració

Coure les guatlles tallades per la mitat o a quarts, reservar. Fer la salsa pebrada: picar les avellanes, ametlles i pinyons, afegir la molla de pa sucada vinagre, força pebre i els rovells d’ou passar per una estamenya afegir aigua o brou posar al foc, al moment d’arrancar a bullir servir per sobre la carn.

Notes

En lloc de vinagre ( de bona qualitat) pot posar-se vi ranci i fins i tot suc de taronja agra. En aquest cas recomano fer servir perdius. També es pot fer servir pollastre (fet a l´ast, bullit, etc.).