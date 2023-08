XVII Campionat de Catalunya d’Espeleologia.

Aquesta entrada al blog, és per a intentar donar una mica de visibilitat al campionat de Catalunya d’Espeleologia en la seva 17 edició-2023. Amb un cop dull al cartell, que és en castellà, costa veure de què es tracta, però….. La competició per la Federació Catalana d’Espeleologia és molt important, ja que es tracta de la seva principal font de financiació, a càrreg del Consell Català de l’Esport. I no només pel tema financier, sinó que els competidors assoleixen un nivell exquisit circulant per corda, cosa que és fonamental per a la pràctica segura de la espeleologia en avencs i coves.

Aquest campionat forma part també, de la Copa Espanyola 2023 i com a conseqüència hi participen competidors vinguts de diferents punts d’Espanya, cosa que fa pujar molt el nivell de la competició, però fa invisible el campionat de Catalunya.

Una única cerimònia d’entrega de medalles, fa invisible el campionat de Catalunya, els vencedors del qual no són cridats al podi com a tals, ni s’els hi entrega cap medalla específica.

Va haver-hi nou participants catalans en les diferents categories i aquesta és la taula de medalles en les tres modalitats més importants.