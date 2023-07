Vot clientelar al barri de Navas

Dia 10 de Juliol de 2023. encara hi ha un cartell d’un partit polític. El territori és al barri de Navas. Són unes pistes de petanca, d’us exclusiu. La publicitat en exclusiva és del partit que els va concedir el favor a aquesta entitat. El vot es demana per a un únic partit i està en primer pla de visió al carrer Concepció Arenal. El vot dels seus socis dificilment s’han escapat; la combinació d’aquesta situació, amb el descontrol del vot per correu, en el que fins ara no calia identificarse com a titular del vot, era absolutament irregular.

No es un cas únic al barri. Fa uns anys va haver-hi un cas similar en una de les diferents associacions de veïns del barri. Diferents irregularitats en el recompte, van obligar a posar una taula a disposició de la JEC .

Aixó continuarà fins que no es prohibeixi el vot per correu.

Un primer pas seria un recompte diferenciat del vot per correu i el vot presencial, per a poder constatar desviacions sospitoses.