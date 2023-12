Puigdemont: És l’Autoritat Nacional dels catalans

Puigdemont és la autoritat nacional del païssos Catalans. Gaudeix de quatre nivells de legitimitat:

1.- Com a persona més influent de Junts per Catalunya. És la legitimitat menys important, però és la que ha permés començar el procés de Pau entre Catalunya i Espanya.

2.- Com a president del Consell de la República Catalana. Que es basa en els cent mil ciutadans de tots els Païssos Catalans i de la diaspora, que el recolzen activament.

3.- Com a Parlamentari Europeu, votat per un milió de ciutadants de la Unió Europea.

4.- Com a enemic numero 1 per part dels espanyols dels paissos castellans, que demanen la seva mort i empresonament i que de facto el reconeixen com a màxim lider dels catalans.

PS. En aquest moment ERC és molt poc influent, malgrat controla amb ma de ferro els medis audiovisuals a Catalunya, públics i privats i amb nivells de censura important.