Quan els de Puigdemon vàren demanar competencies sobre immigració, encara no fa un mes, tota l’esquerra espanyolista varen saltar-los al coll per a penjarles novament la llufa de l’estel de David: racistes, xenofobs…

Però davant de les noves eleccions catalanes i la seva aspiració d’aconseguir el major número de vots, ha canviat de principis com en Grouxo Marx. Ara no hi ha xenofobia en demanar el mateix.