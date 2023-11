El periodista Jesús Rodríguez és una de les onze persones que el magistrat de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha imputat per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. Rodríguez és un dels encausats, a més de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretària general d’ERC Marta Rovira o l’editor Oriol Soler. Completen la llista d’investigats Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jaume Cabani, Oleguer Serra i Nicola Flavio Giulio Foglia.La interlocutòria es va fer pública aquest dilluns i situa aquests noms en la planificació de Tsunami Democràtic, que va organitzar les protestes contra la sentència del Procés, l’any 2019. A la interlocutòria s’acusa Tsunami Democràtic de “subvertir l’ordre constitucional, suprimir o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques o les estructures econòmiques o socials de l’Estat, o obligar els poders públics a realitzar un acte o a abstenir-se de fer-ho”. La Fiscalia ja va anunciar ahir que recorrerà la resolució de l’Audiència Nacional perquè no hi veu terrorisme.En un article a la Directa , mitjà on treballa Rodríguez, el periodista apunta que el fet que l’hagin imputat “no es pot llegir d’altra manera que una resposta de les clavegueres de l’Estat a l’exercici de la meva activitat com a periodista, centrada els últims anys a destapar les operacions d’espionatge policial als moviments socials”.Des del moment en què es va fer pública la resolució, Twitter es va omplir de reaccions contra la decisió del jutge d’investigar Jesús Rodríguez i de suport al periodista. El Grup de periodistes Ramon Barnils va fer un tuit defensant-lo : “Tot el suport al company periodista Jesús Rodríguez. El Tsunami Democràtic no va tenir res a veure amb el terrorisme, i ell i la Directa s’han significat per destapar les clavegueres policials contra l’independentisme i els moviments socials”.

També des d’entitats de defensa dels drets humans van expressar el suport a Rodríguez: l’associació Irídia lamentaven “que un periodista sigui acusat de terrorisme és un flagrant atac a la llibertat d’informació de tothom” i expressaven “tot el suport”.

El cas s’ha inclòs al Mapa de la Censura, en la categoria de denúncies, procediments i resolucions judicials: