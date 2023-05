SOLIDARITAT DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA AMB ELS 12 CDR ACUSATS DE TERRORISME

Aquestes acusacions són una prova més que la venjança de l’Estat repressor per la victòria de l’1-O no satura

El Govern del Consell de la República ha fet públic aquest comunicat sobre el procés de l’Audiència Nacional espanyola a 12 CDR acusats de terrorisme.

Aquest dijous 27 d’abril s’ha fet públic que l’Audiència Nacional ha conclòs que 12 CDR hauran de sotmetre’s a judici acusats de pertinença a organització terrorista i tinença, dipòsit i fabricació d’explosius de caràcter terrorista.

El Govern del Consell de la República manifesta que la gravetat d’aquestes acusacions són una prova més que la venjança de l’Estat repressor per la victòria de l’1-O no s’atura. Aquests fets són una flagrant vulneració de drets que, perpètuament, la justícia repressora espanyola exerceix contra l’independentisme català.

Es fa evident que la lluita independentista, per més subversiva que sigui, és i sempre serà legítima, pacífica i no violenta. És per això que identificar els CDRs com a terroristes és una persecució política. Espanya demostra una vegada més la seva manca de democràcia i estat de dret quan persegueix un Grup Objectivament Identificable.

El Govern del Consell mostra tot el suport als encausats. El poder judicial és un cop més el braç executor del Govern per perseguir el moviment independentista en un evident cas de lawfare. Malgrat totes les causes obertes, avisem que l’independentisme continua determinat i decidit fins a l’alliberació de la nació catalana.

El Consell, així doncs, reclama una reacció conjunta de tot el moviment independentista per fer front a la constant repressió de l’Estat espanyol.