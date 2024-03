ACTE 303 (2024-03-01) A LA VILA JOIOSA PRESENTACIÓ LLIBRE “ESTIU” DE JOSEP VICENT MIRALLES

L’associació cultural L’Olivera Grossa i la col·laboració de la plataforma Esmorzar de la Terra, Espai de debat, junt amb Vila Llibres i Taverna Tres14, a l’hora prevista (20,00 hores), en el carrer Colom, 45 de la Vila Joiosa, ha tingut lloc la presentació del llibre “Estiu” de Josep Vicent Miralles.

Donant unes pinzellades del llibre per part del professor Francesc Signes de Gata de Gorgos, resident a la Vila Joiosa, ha presentat a l’escriptor i periodista Josep Vicent Miralles Piles (Xàbia, la Marina Alta, 1979), autor de diverses publicacions per exemple: La cuina de la Marina Alta, Bruna i el drac, El mag de Montrose, Vertaderes traces de l’art de picapedrer, El dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, El mag de Montrose, entre altres.

La novel·la ” Estiu ”, de l’editorial “Llibres de la Drassana”, any 2023, on utilitza la ficció per a reflexionar sobre com el turisme està arrasant la costa valenciana i els mecanismes de poder que hi ha darrere, protagonitzada per Júlia, una jove de 18 anys que representa una generació que ho té tot perdut i que tracta de fugir al que ella creu que serà un paradís. Estiu té moltes trames i personatges, des de mafiosos russos fins a treballadors precaris de “xiringuito”, passant per polítics locals i de les Marines. El germen de la novel·la és el malestar.

Pareix que, Miralles, tinga predilecció per retratar la cara B de la realitat. Finalitzada la presentació l’autor ha estat signat llibres.

S’ha sopat en el mateix lloc de l’acte de presentació del llibre, Taverna Tres14. Durant el mateix i després s’han comentat temes de l’actualitat, tant d’àmbit local com de les Comarques Centrals del País Valencià i els Països Catalans.

La Vila Joiosa, 1 de març de 2024.

Esmorzar de la Terra, Espai de debat.