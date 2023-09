Pel reconeixement i oficialització de la Llengua Catalana a la UE.

1 – Respecte real envers la UE dels Pobles i de les seves llengües.

L’ideari ja ho diu que a Europa s’han de respectar i ajudar les llengües minoritàries i minoritzades, però de fet aquest valor i respecte només pot ser real modificant la diferenciació de llengües oficials i llengües no oficials, i igualant per a totes la legislació que les protegeix i les regula.

Dins la UE, cal dotar i equiparar una legislació equivalent per a la defensa i aplicació de tota llengua en el territori natural que li és propi.

La immersió en l’ensenyament de la llengua d’un territori ha de ser un dret vàlid i reconegut per a totes les llengües de la UE.

Avui, amb els avenços tecnològics actuals, no ha de ser cap problema insalvable per a una potència econòmica com la UE. La mateixa IA, intel·ligència artificial, hi pot ser d’un gran ajut.

Sí que pot ser una despesa afegida, però a distancia sideral del cost de carreteres, trens, ports o aeroports, per exemple.

El transport de persones i de mercaderies és vital dins la UE, però no ho són també, de vitals, el reconeixement i el respecte de la identitat i de la cultura de cada un dels seus Pobles i de cada territori, basats en la justícia i la diversitat lingüística?

Europa no serà plena, avançada i justa, a més de ser l’Europa dels Estats i de les persones, si no esdevé, amb equitat i de manera urgent i ràpida, l’Europa dels Pobles, i el primer pas fonamental per a esdevenir-ho és fer real el reconeixement, el respecte, la promoció i la defensa, en pla d’igualtat, de totes les llengües europees.

Avui, el Regne d’Espanya i els demés 26 estats europeus, acceptant el català, l’èuscar i el galleg com a llengües de ple dret, poden fer un primer pas de gegant per a la justícia, la diversitat real i l’afecció bona i profunda envers la UE, de tots els ciutadans europeus i les seves respectives comunitats culturals i lingüístiques.

Demano, a la Unió Europea i als 27 estats que la conformeu actualment, que facin aquest pas de gegant, aprofitant l’oportunitat que representa la sol·licitud d’avui, per part del Regne d’Espanya, del reconeixement de les llengües catalana, gallega i l’èuscar, com a llengües oficials a la UE.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

2 – Efectes de la oficialització a la UE.

El reconeixement, pràctic i eficaç, de la Llengua Catalana com a llengua oficial a la UE tindrà efectes molt positius per a totes les terres de parla catalana, primer de tot per a la mateixa Andorra, que ningú es pensi que li posin fàcil l’entrada a la UE, tal com està flanquejada per França i Espanya que en el fons real se senten amos de la seva sobirania.

França i Espanya ja van fer l’impossible i més per tal d’evitar que Andorra pugués entrar de ple dret a les Nacions Unides.

Potser l’oficialitat del català a la UE no ens solucioni tot el que ens cal solucionar en favor de la nostra llengua, però serà d’una gran ajuda i ens esperonarà per tal d’assegurar el present i el futur de la nostra llengua.

També crec que, quan es faci real aquest reconeixement del català com llengua europea, serà un gran ajut per al reconeixement propi de la unitat de totes les variants de la Llengua dels Països Catalans.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

3 – Gràcies Laporta, sempre lleial a Catalunya i a la nostra parla.

—

Laporta,

Fés tot el possible per catalanitzar els bands i els càntics al Camp Nou. Potser hi caldria una claca. És natural que tot el referent al Barça sigui amb la Llengua de Catalunya. També els entrenaments, sense nervis ni pressions però amb un tècnic de llengua, que la faci viva entre els jugadors, la resta de l’equip tècnic i els entrenadors. Això ja hauria de constar en els contractes.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Sobre la votació del català a la Unió Europea.

https://www.vilaweb.cat/noticies/sobre-la-votacio-del-catala-a-la-unio-europea/

PS2:

[VÍDEO] Joan Laporta demana als estats de la UE que votin en favor de l’oficialitat del català.

https://www.vilaweb.cat/noticies/joan-laporta-demana-estats-ue-favor-oficialitat-catala/