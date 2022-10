On som ara? 102.856 censats al CdlR.

Perssistim!

Relliguem els tres milions de l’1-O.

“la realitat d’un país que no afluixa. La manifestació de la Diada, l’acte del Primer d’Octubre, la dignitat de Josep Costa, el resultat de la consulta de Junts, la Llista Cívica, aquesta remor que creix.”. (Vicent Partal)

Llegiré amb calma el comentari de Carles Lladó.

Reafirmem el 1r d’octubre, complim-ne el Mandat: Edificar la ja incipient República Catalana Independent. Completem la DUI.

Visquem la Llengua i la Independència, no en baixem, no les abandonem. Són indestriables.

Perssistim: Ens manca ser valents, organitzats i enxarxats i algú amb fermesa per portar les dues declaracions -la del President i la DUI del Parlament- al Tribunal de Dret Internacional de La Haia havent cercat abans els suports bàsics internacionals. Aliances de valors, economia i geoestratègics.

Aquesta organització és el Consell de la República? I aquest algú és Puigdemont?

Restituim els tres milions de votants de l’1-O.

La Declaració d’Independència del President, encara congelada:

En la redacció aquest paràgraf que segueix alguna cosa falla “que va reconèixer pressions i que la llei del referèndum prèvia la convocatòria de la cambra dos dies després de la proclamació del resultat.” “La llei prèvia”? o “la llei preveia”?

Però en el títol d’aquest anàlisi que la Redacció de Vilaweb ens ofereix hi ha un error encara més gran, no és la DUI del que es parla, un error massa extès entre alguns catalans i que distreu i condiciona d’alguna manera greu el nostre futur pràctic immediat, cal diferenciar el que va fer el President de la Generalitat que fou “la Declaració d’independència del President” que s’havia compromès fer a les 48 hores després del Referèndum d’Autodeterminació en cas d’haver-lo guanyat, i que tot seguit la deixà en suspens, ho diu així, com segueix, aquest anàlisi de Vilaweb “i congelar-la immediatament –una decisió que més tard que ha definit (el mateix MHP Puigdemont) d’error històric– per tal de cercar una negociació”.

Altra cosa és el que internacionalment s’entén per DUI, Declaració Unilateral d’independència, la lectura i votació de la qual, a càrrec dels Diputats del Parlament escollits democràticament i en cas de superar la majoria absoluta, el 50+1, pronunciar la Declaració Unilateral d’independència, que com van fer a Kossovo val la pena portar-la davant del Tribunal de Dret Internacional de La Haia, per a la seva certificació i reconeixement internacional, tan de la seva legitimitat com de la seva legalitat.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

Declaració d’Independència del President signada pels 72 diputats del Parlament el dia 10 d’octubre de 2017.

“Els setanta-dos diputats sobiranistes signen la declaració d’independència

La CUP també ha decidit de signar la declaració ‘perquè no inclou la suspensió’

“Després del ple, tal com havia anunciat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els setanta-dos diputats sobiranistes han signat la declaració d’independència, que resta suspesa automàticament per a cercar una via negociada. La CUP també ha decidit de signar la declaració ‘perquè no inclou la suspensió en el text’, segons que ha explicat un diputat.

PS1: Els setanta-dos diputats sobiranistes signen la declaració d’independència.

https://www.vilaweb.cat/noticies/text-document-declaracio-independencia-10-octubre-puigdemont-junts-pel-si-cup/

El document vegeu el PDF:

Declaracio-Independencia-amb-logo (1).pdf

PS2: Carles Puigdemont. El 10 d’octubre de 2017 vaig prendre una decisió molt dura per intentar privilegiar un diàleg que semblava sincer però que va resultar fals. He assumit com un error històric la congelació de la Declaració d’Independència de Catalunya. Ara no ho faria

📝 lamordaza.com/actualidad/car…

PS3: Àngels Folch, Tots cometem errors i tots en vam cometre, però aquest era justament el que no podíem cometre de cap manera. Encara ara me’n faig creus

Creia, ingènuament, que a aquelles alçades els que estaven al davant ho tenien clar. També em vaig equivocar

No tinc clar si s’ha après a lliçó.

PS4: Laura Salomó. La propera vegada, ja negociarem després de la independència, no abans. I si hem d’anar a hòsties, hi anirem.

PS5: independentista lliure, Aixequeu-la. Torneu a proclamar la DUI. Que no esteu veient que ens ve un cop d’estat pitjor que el que ha fet Iglesias i Sánchez amb l’excusa de la pandèmia? DUI DUI DUI ja sisplau!!!!

PS6: De la mediació a “l’error històric”: què deia l’independentisme de la suspensió de la DUI?

https://www.vilaweb.cat/noticies/mediacio-error-historic-independentisme-suspensio-independencia-10-octubre/

Carles Lladó

09.10.2022 · 22:10

–Tots els que –per espuris interessos personals o per supèrbia, o sigui tots–, tots els que últimament han estat putejant Catalunya se n’han anat can Taps. Tots ells, tots sols. I, per tant, ara, no podem continuar dilapidant l’autoritat i l’ingent poder de la base del nostre independentisme de cara al millor futur possible de Catalunya. Aquesta és la real exigència que promou el Pla D’IN D’INdependència Nacional, sabotejat amb el silenci fins ara, que és l’únic pla conegut, segurament l’únic possible i, ben resumit, és aquest:

1. Creació de la Federació Sobiranista, amb les entitats nacionals i els més de dos milions de l’1 d’octubre. I, alhora, regeneració de la il·lusió i empoderament nacional.

2. Presentació d’allaus de Proposicions Legislatives d’Iniciativa Popular a Madrid “amb la finalitat de legitimar i justificar la DUI”. I campanya de cara al suport internacional.

3. Declaració d’Independència “D’INiciativa Popular” i sol·licitud del reconeixement internacional de l’Estat Català.

El Pla pot ser fullejat de cap a cap a

http://www.carlesllado.cat. Vinga!