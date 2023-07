Les meves Orquinaona i Meridiana: 23J, Vot 1-O i DUI.

Les meves Orquinaona i Meridiana.

23J. 2023: Vot “1-O i DUI”

“”Doneu-me 3.000.000 de censats al Consell de la República (inscripcions) i tindrem assegurat un terratrèmol de dimensions desconegudes.”

23J La meva Orquinaona

Ens cal sumar totes les iniciatives exposades.

Alguns heu parlat d’Urquinaona i de l’aeroport, ben legítim!

Ara és una bona hora per trencar amb Espanya, per a mi i molts altres pren la forma de dir “No!” i esdevé l’hora de dir “Prou”. L’hora d’avisar i foragitar els inútils, els que no tenen esma de defensar política i nacionalment el que cal defensar, per inèrcia, per manera de ser tous, per patologia centenària, …

I com que molts ho sabem, ho veiem, ho sentim i ho presentim, … I no tenim por! vingui el que vingui, lluitarem més que mai!

Per això, només per això, lleials a l’1-O i la DUI farem el vot nul conscient i responsable!

Sense por, 23J, llops i sicaris no ens espanten …. Vot “Primer d’Octubre i DUI”

Ho escriuré gran i visible sobre qualsevol butlleta, ho escriuré davant i darrera, per tal que ningú de la mesa electoral pugui al·legar que no ho ha vist, que no ho ha pogut llegir.

No som espanyols! No volem anar a Madrid a fer el pallasso i l’esclau poruc i interessat per rutina i acomodament.

Vam votar, vam guanyar, vam declarar!

Aquesta és la nostra permanent Orquinaona: “Prou d’això!!!”

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables!

Jo estic amb la Feliu, amb la Ponsatí, amb el Puigdemont, i també amb la Sílvia Orriols, que conec de fa anys quan vam ser de Catalunya Acció i col·laboraven amb Jordi Fornas, batlle de Gallifa.

Tots ells ens ho han de demostrar, no ens creiem només les paraules i les bones voluntats.

Jo estic amb tots vosaltres. Sumem!

Ja!

Aquesta és la meva, ja permanent, “Orquinaona” i “Meridiana” …

Enguany el meu vot no serà captiu dels que m’enganyen i no compleixen!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Entrevista a Dolors Feliu, presidenta de l’ANC, per a parlar de la consulta sobre les eleccions espanyoles i de l’Onze de Setembre.

https://www.vilaweb.cat/noticies/dolors-feliu-independencia-europa/

PS2: Comentaris, moment actual. (Extrets de Vilaweb):

Dolors Feliu: “No ens donaran la independència des d’Europa”

Pere Planella

Pere Planella

11.07.2023 | 19:55

Cadascú que voti el que cregui convenient, per que no ens posarem d’acord veien aquesta disbauxa de opinions, el que seria molt convenient que ens posesim d’acord per una subscripció massiva al Consell de la República, crec que a la Clara Ponsatí li fa molta falta per tirar endavant, també seria molt important que la Clara es manifestés dient “doneu-me 3.000.000 de subscripcions, i tindrem un terratrèmol de dimensions desconegudes assegurat”.

Oscar Bernades

Oscar Bernades

11.07.2023 | 17:53

Ningú dóna res i menys una cosa tant cara com la independència. La UE fa confiança a Espanya perquè al marge de consideracions democràtiques, és el poder polític que manté l’órdre, mentre mantingui l’ordre, ningú qüestionarà Espanya, quan deixo de fer-ho, podria ser.

esteve prats

esteve prats

11.07.2023 | 16:40

En Marc Adell l’ha clavada.

Josep Soler

Josep Soler

11.07.2023 | 14:08

Si Marc Adell, apuntes be. diria que molt be.

El passat es passat i a mes es veu feble. Calen mitja dotzena de jutges franquistes i un col·laborador plan Junqueras, per desmuntar tot el que pot donar de si una manifestació de cinc milions de persones, per deixar-ho tot K.O.

Si a sobre prescindeixes de la gent que et pot ajudar (encara se li te mania a l’Estat d’Israel?) Son els de França, Itàlia, el Marroc i la UE, amb qui es pot confiar?.

Per cert, veig que es comença de prendre consciencia de que certes patums de sofà (molt nostrats nostres) també poden ajudar a desestabilitzar el poc que ens queda (exili dixit)

Certes unitats que semblaven sòlides darrerament han trontollat i no crec que sigui en benefici de ningú.

PEPE PEDREGAL

PEPE PEDREGAL

11.07.2023 | 13:59

Se m’oblidava, no sóc afiliat a cap partit, però sí membre de l’ANC i del CdR (amb certa antiguitat). Per suposat subscriptor de VilaWeb, La República i Octuvre.

PEPE PEDREGAL

PEPE PEDREGAL

11.07.2023 | 13:54

La línia de Berta Carulla em sembla molt assenyada i sobretot realista i respectuosa.

PEPE PEDREGAL

PEPE PEDREGAL

11.07.2023 | 13:37

Estic d’acord que no ens donaran la independència des d’Europa (hem de ser els independentistes exercint prou pressió als carrers) si bé l’exili és peça indispensable perquè Catalunya sigui independent, la feina que estan fent és extraordinària, a més del sacrifici personal i familiar de les persones exiliades i col·laboradors de l’equip juridicopolític del MHP Carles Pugdemont. Estic convençut que l’oferiment per part del govern socialista al president Carles Pugdemont és veritat. Hauríem d’ampliar i enfortir el CdR, tenint en compte que és una organització independent dels partits polítics i interessos partidistes.

Pep Agulló

Pep Agulló

11.07.2023 | 13:00

Marc Adell. I tant, tens tota la raó. L’exemple era per crear polèmica, no per entendre’s literalment…

Qualsevol manifestació al carrer, és millor políticament, que la crítica ferotge en una butaca…

Anna Maria Jofresa

Anna Maria Jofresa

11.07.2023 | 12:37

Hi ha una dita en castellà que diu “Divide i venceras” i sembla que l’independentisme no la coneix. Un altre partit! per favor, NO. Hem de juntar-nos tots a la una i a qui li molesti el president Puigdemont que s’aguanti i tiri endavant amb el nas tapat, però ara és el que ha de manar…. perquè les circunstàncies han anat així.

Tots a votar “Junts” no donar suport a ningú, no anar a seure a les cadires. Ep! vigilar amb els falsos independistes.

Europa, ho veurà, no, no ens donarà la independència, però ho veurà.

Quan diuen que Pedro Sanchez va indultar als que estaven a la presó, si, ho va fer ell, però ho va fer perquè Europa li va manar ( no entenc com no ho recorda ningú )

Tots a votar al mateix, però no per anar a Madrid a fer el carallot, sinó per que Europa vegi

la gran mentida que va dir Pedro Sanchez, que els independentistes erem tots uns terroristes ( tampoc entenc que aquesta frase no l’hagi fet sortir al carrer a la gent )

Recordem-ho bé, la unitat fa la força.

salvador pallares

salvador pallares

11.07.2023 | 12:07

Com que m’han cremat la ilusiò, les tres empreses de colocaciò que es diuen independentistes serà no anar a votar el 23 J . Això que faré i cumpliré no ho faig per odi i despreci contre el tripartit de traïdors a la meva pobre Pàtria Catalana, sinò perque ho tinc que fer per patriote.

ENRIC CALVET

ENRIC CALVET

11.07.2023 | 11:47

Dic “personatge” ja que amb “Primàries” la ANC va anar a fer punyetes i si ara hi tornem ….

Senzill, jo i molts que conec ens esborrem de la ANC (molts més ja ho han fet).

La UE no ens donarà la independència però tal com ho diu D. Feliu sembla que els fa nosa l’exili, el Consell, etc. i que tornin a repetir l’error.

Nota: Ja està i no cal que seguim argumentant

Josep Pasqual Gil

Josep Pasqual Gil

11.07.2023 | 11:43

No, no farem la independència al congrés i al senat. Seguirem fent-hi el ridícul parlant-los castellà fins i tot.

Pere Planella

Pere Planella

11.07.2023 | 11:23

Fa temps que estic molt emprenyat amb la ANC, des de que es va posar a fer política per contrarestar el Consell per la República, que diferent hauria estat que s’hagués posicionat a favor del Consell, però és clar el consell és Puigdemont i quin és el contrari de Puigdemont a Catalunya un tal Junqueras, quins fils ha mogut el mossèn dintre la ANC, ho torno a repetir poseu 3.000.000 de subscripcions al Consell hi la Clara farà el resto, ja fem molt tard.

Berta Carulla

Berta Carulla

11.07.2023 | 10:52

Qui diu tancs diu l’exèrcit.

Berta Carulla

Berta Carulla

11.07.2023 | 10:51

Que diu Victor, home, el franquisme és el PSOE també.

Quan ens van aplicar el 155 hi havia qui volia treure els tancs al carrer, i algun dels qui ho deia era ‘socialista’. Són el mateix feixisme, si el rei ens vol il.legalitzar tant se val qui hi hagi al gobierno. Encara potser seria millor amb l’extremadreta que almenys tindríem la simpatia de molts europeus.

Pere Roca

Pere Roca

11.07.2023 | 10:51

anar a votar, no fer nous partits, consumir

productes de proximitat , es a dir, votar amb la cartera, tindrà mes èxit que no la abstenció que no deixa de ser una pataleta que encanta alsp partits centralistes. Es veu que volen donar la raó amb en Aznar .

Marc Adell

Marc Adell

11.07.2023 | 10:42

Pep Agulló, amb el lliri a la mà vam aconseguir de conscienciar els conciutadans però això és una etapa passada. Ja no som a 2015. Han passat força anys.

La independència l’aconseguirem amb fets com els d’Urquinaona, l’aeroport o la jonquera. La resta és fer una costellada, i sincerament no fan (efectivament) més els que surten a l’11S que els que es queden a casa a criticar-ho tot des de twitter.

Sense acció directa per part dels ciutadans no hi haurà més via. Fins que no ho entenguem no avançarem. Ni polítics ni messies, els ciutadans som els que farem la independència.

Carles Lladó

Carles Lladó

11.07.2023 | 10:40

–Diarrea mental, idea que té, idea que caga! I, com que no ho sap ni ho vol saber, no plega. I així va l’ANC i, junt amb Òmnium, va Catalunya! És un fet que fot. I molt!

–I els que continuen boicotejant el pla d’Alliberament Nacional –amb la ben possible unitat nacional integral i l’empoderament de tots els catalans amb anhel de llibertat i la DUI–, per què no en preseenten algun altre, de pla?

El Pla complet a http://www.carlesllado.cat.

Marc Adell

Marc Adell

11.07.2023 | 10:35

La independència no cal aconseguir-la de manera “democràtica”. No anirem “de la llei a la llei”. S’ha constatat que això ha estat una idea equivocada, bonica però irrealitzable. Per això, tant l’estratègia d’ERC com la de Junts i l’exili estan condemnades al fracàs. I a més tenen un clar objectiu, entretenir-nos per estar ells ocupant la gestió del mentrestant i poder fer de polítics.

La independència la pren la gent, i no cal que sigui una majoria, amb una part substancial de la població n’hi ha prou per fer el país ingovernable. La independència és al final un cop d’estat. Aviam quan ens ho posem al cap. La democràcia es fa després de la independència.

Pep Agulló

Pep Agulló

11.07.2023 | 10:25

Centenars de milers de manifestants l’ 11-S, amb un lliri a la mà, té més potència política que el producte de la “indefensió apresa” que parla Dolors, és a dir, fer fàstics a tot, des del sofà perquè res és prou, una variant del “no hi ha res a fer”…

Pep Agulló

Pep Agulló

11.07.2023 | 10:13

Diverses coses…

––Puigdemont. un estadista d’alçada. No n’hi ha gaires al país. Però, alhora representa una estratègia guanyadora en la mida que reivindica l’1-O i no es rendeix, lluitant des de l’exterior,lluny de les grapes espanyoles, desafia i treu a la llum el caràcter feixista de l’Estat espanyol. De tot això hi ha el Consell de la República que ja ningú esmenta per interessos partidistes. Imprescindibles.

––Graupera. També el vaig votar a aquelles primàries. La Berta el descriu bé. Terra cremada en la política dins l’independentisme i exaltació del seu jo superlatiu. Té (algunes) idees interessants. Res més.

––11-S, les manis i diades que calguin…

PS. Per acotar les meves reflexions. No hi ha cap partit indepe que em representi. Això no vol dir res més que això.

Victor Serra

Victor Serra

11.07.2023 | 09:40

Sí PP i VOX guanyen a Espanya, Catalunya només podrà fer-se valer si l’independentisme guanya a Catalunya, en contraposició a l’Espanya franquisme. Si l’independentisme no va a votar i Guanyen PSOE i PP a Catalunya, ja podeu anar fent florides manifestacions. Com a molt seran notícia un dia. I deprés a menjar franquisme durant probablement més d’una legislatura, això suposant que no ens il.legalitzin, cosa probable.

Eduard Llaudó

Eduard Llaudó

11.07.2023 | 09:33

Tants caps, tants barrets, i així va tot. Autocrítica? Mai de la vida del món. Tots tenen raó, inclosa l’ANC, però pel camí no deixa de patir escissions i baixes, i a les consultes la majoria no hi participa. Quines lliçons volen donar si ells mateixos no generen cap il·lusió? Però el pitjor és el deix inquisitorial dels ungits, es diguin Feliu o Ponsatí, que els permet assenyalar al proïsme sense cap mena d’empatia.

Sort que ens queden reductes com la Plataforma per la Llengua, que senzillament fa la feina que li toca en l’àmbit que li toca. Això, avui en dia ja és molt, tot i la tristesa que sigui una organització civil la que faci la feina que hauria de fer el govern.

Berta Carulla

Berta Carulla

11.07.2023 | 09:08

.. sembla talment que treballin per a l’enemic (els nihilistes).

enric llopis

enric llopis

11.07.2023 | 09:07

No senyora Feliu, això ja fa temps que ho sabem. El mateix que van fer el 1714 es torna a repetir. Europa només mira la seva economia. El que hauriem de fer és TANCAMENT DE CAIXES encara que comportaria un sacrifici que no crec que estem disposats a fer.

Berta Carulla

Berta Carulla

11.07.2023 | 09:06

En la meva opinió cap ‘personatge’ que menystingui el president Puigdemont és vàlid per a la causa, més que res perquè estaria deixant al marge centenars de milers d’independentistes que respecten i donen suport al president. No entenc com amb tota la filosofia i intel.ligència que se li suposa a Graupera no entén una cosa tan senzilla.

Per això parlo sempre de tirar endavant amb el que tenim, perquè mai tindrem res perfecte i sempre serem decebuts per A o per B. Això no significa que no incorporem gent nova que pugui arribar a liderar però cal que integri tothom perquè estem a la vora de la minoria al país i ens hi hem de trobar tots o no podrà ser. España ens minoritza a marxes forçades embotint el cens d’unionisme.

Jo vaig votar Primàries quan es van presentar. Però avui Graupera te una cort de nihilistes -els ‘tabules rases’, ‘cremar-ho tot’, ‘començar de zero’- que tracten de mentiders i fraudulents els líders indepes, tots, el president també, i en conseqüència tenen una munió d’independentistes en contra. Així no es poden fer les coses. Són egos només, no valen res.

Jordi Joaquim

Jordi Joaquim

11.07.2023 | 08:52

No he pogut llegir l’entrevista encara, però no em puc d’estar de contestar en llegir el titular.. de debò encara estem en aquestes tonteries? la indenpència no ENS LA DONARÀ NINGÚ, MAI, NEVER, NUNCA. La independència es pren, si no, no es independència. La pròpia paraula implica unilateralitat! (amb o sense acceptació de l’altre). Punt.

Prou somniar truites,., sembla que estiguem al 2014 un altre cop!

Rubén Cruz

Rubén Cruz

11.07.2023 | 08:23

Potser sí, senyor Calvet, que es farà una llista cívica amb el “personatge” d’en Graupera. Això dependrà de tots nosaltres, els electors en unes primàries per triar els noms de la llista.

Dient “personatge” no desqualifico la persona, sinó que descric allò que estem acostumats a triar per comoditat nostra: ídols, caretes que ens fem dels candidats. Com que busquem líders, acabem trobant personatges quan no tenen la talla.

El que demanem –una solució bona, bonica i barata– és impossible. La solució al nostre mal ens costarà esforços –d’informar-nos i escoltar candidats per remenar abans de, triar– i no ens acabarà de fer el pes –no trobarem ningú que s’acosti al líder que voldríem–, però serà l’encertada, perquè tindrà tots els ingredients que podem demanar-li a un instrument.

Rubén Cruz

Rubén Cruz

11.07.2023 | 07:40

Senyor Margalef, no ens cal cap líder engrescador. Ens cal una bona sessió de pluja d’idees, d’emocions, d’arguments, de manifestacions de les nostres pors i dels desitjos als quals no podem renunciar. Ens cal Intel·ligència Col·lectiva, com ja he avançat.

Si després de fer tots els exercicis compartits no som capaços de comprometre’ns en una estratègia comuna, el líder que aparegui ho serà d’una parcialitat.

Rubén Cruz

Rubén Cruz

11.07.2023 | 07:31

Aprofitar les febleses i fins i tot les misèries de l’enemic és cosa de tothom: dels partits, de les entitats i dels ciutadans.

Si no en sabem prou, la resposta passa per compartir els coneixements que tenim de la situació, analitzar-los amb Intel·ligència Col·lectiva (IC) i consensuar una estratègia. No podem culpar als que fan alguna cosa, responsablement, senyor Clèries.

Edgar D'Andrea

Edgar D’Andrea

11.07.2023 | 07:22

D’acord amb la Rosa Miró. No sé per què ha causat tanta crítica la declaració de Ponsatí; ella no critica l’estratègia de l’exili simplement la veu com a complementària: ha estat i és molt útil i destapa les vergonyes de la justícia espanyola… però amb això només no s’arribarà mai a la independència. I té raó.

Susanna Herce

Susanna Herce

11.07.2023 | 07:15

Molt d’acord, Xavier Cleries.

Només he faltat a una Diada, i va ser per raons de salut, però cada cop hi vaig amb convenciment. Crec impossible aplegar la gran quantitat de gent dels primers anys, ja no hi ha cap factor sorpresa. Fins i tot sabem que, un cop acabada, la guàrdia urbana dirà que érem tants; l’ANC que si tants altres, etc. En tot cas, no es pot fer sempre el mateix i esperar resultats diferents.

Cal una nova estratègia. Clar que la independència no ens la donarà ni la UE ni ningú! Per què un estat, o un organisme, hauria de buscar-se un problema diplomàtic de primera categoria, reconeixement una independència que els polítics catalans no defensen ni hi estan disposats a correr riscos?

Ara, mai no he entès per què no es desmunta una per una totes les mentides i barbaritats que l’estat espanyol ha perpetrats i perpetra.

No acusacions generalistes de “feixisme”, sinó publicar per terra mar i aire les tortures, les persecucions, les prohibicions del català, la creació de partits amb la finalitat expressa de destruir la cultura cathttp://www.carlesllado.catalana, la llista d’inversions en serveis públics que s’han perdut aquell any per l’expoli, etc.

L’estat fa servir tàctiques brutes (de piolins a infiltrats, a amenaces a empresaris, a espionatge…), pressupost gairebé il.limitat contra nosaltres i nosaltres contestem amb indignació continguda sense estratègia!

Que no veiem la porqueria que hi ha a Europa? Borrell, cap de diplomàcia; gent de Ciudadanos en llocs clau de la justícia europea; el mentider Sanchez a la presidència… i això malgrat tots els incompliments d’Espanya, malgrat que fa el que li dóna la gana amb els fons concedits i sense explicacions, malgrat la “desconfiança” que, en teoria, hi ha vers la democràcia espanyola.

No. No dic que no s’hi hagi d’anar a la Diada, però cal una estratègia molt més dura, denuncia internacional sistemàtica, buscar acords amb tercers països oferint avantatges geoestratègiques. I fer fora a qualsevol polític que sigui un destorb i pacti amb l’enemic.

Això inclou tots els que han contribuït a tenir la població enfrontada per veure qui és més feminista, més ecologista, més d’esquerres, més el que sigui.

Espanya sí té estratègia. I cap escrúpol i un objectiu clar. I còmplices.

Espanya vol Catalunya sense els catalans, als qui llençaria al mar gustosament, amb l’única excepció dels col.laboradors i els babaus que n’acceptin ser assimilats i ciutadans de tercera categoria.

Com pot ser que encara hi ha gent que no ho ha copsat?

http://www.carlesllado.cat

ENRIC CALVET

ENRIC CALVET

11.07.2023 | 07:11

Vaig anar a un acte de C. Ponsatí on també hi era D. Feliu i que va “moderarar” J. Graupera !!!

Amb aquest personatge es farà la llista cívica?

Jordi Parera

Jordi Parera

11.07.2023 | 06:58

Van passant eleccions i la proposta /amenaça que feia als partits poseu-vos les piles o muntem una llista alternativa es va desinflant com un globus, allargant terminis i deixant passar.

Manel Margalef

Manel Margalef

11.07.2023 | 05:43

Tants que saben que la independència no ens vindrà d’Europa, que tenen clar que Espanya no permetrà mai que siguem independents i no hi ha ningú, no surt cap valent, que doni un colp de puny a la taula i tingui una solució per saltar aquest mur, pot ser que no sàpiguen com fer-.ho, pot ser que la por els tenalli i no s’atreveixin a exposar-se a perdre privilegis, comptant que el poble està o estarà al costat d’aquell que treballi pel país, que sàpiga engrescar-nos i lideri el camí cap a la llibertat, què és el que els falta per reaccionar, motius i arguments que justifiquin les aspiracions de llibertat no ens en falten, no més es necessita el líder adequat perquè el lligam entre poble i polítics, per tenir èxit en decisions d‘aquest gruix, és imprescindible, però cal que surti el capità que ens hi condueixi.

Rosa Miró

Rosa Miró

10.07.2023 | 22:48

La Clara Ponsatí va dir el que s’ha dit sempre, també des de l’exili: la lluita judicial a Europa és un pilar per defensar els nostres drets i retratar la “lawfare” del reino ñ, però aquest relat de que les sentències ens duran l’any //independència no surt de l’exili, ni del CdlR. Només cal llegir el “Preparem-nos” per comprovar-ho.

Xavier Clèries

Xavier Clèries

10.07.2023 | 22:19

La sectorial d’intel·ligència de l’ANC no sap com utilitzar els crims i draps bruts del deep state espanyol? Potser seria més útil que perdre energies organitzant actes folclòrics.

Susanna Herce

11.07.2023 | 07:15

Molt d’acord, Xavier Cleries.

Només he faltat a una Diada, i va ser per raons de salut, però cada cop hi vaig amb convenciment. Crec impossible aplegar la gran quantitat de gent dels primers anys, ja no hi ha cap füactor sorpresa. Fins i tot sabem que, un cop acabada, la guàrdia urbana dirà que érem tants; l’ANC que si tants altres, etc. En tot cas, no es pot fer sempre el mateix i esperar resultats diferents.

Cal una nova estratègia. Clar que la independència no ens la donarà ni la UE ni ningú! Per què un estat, o un organisme, hauria de buscar-se un problema diplomàtic de primera categoria, reconeixement una independència que els polítics catalans no defensen ni hi estan disposats a correr riscos?

Ara, mai no he entès per què no es desmunta una per una totes les mentides i barbaritats que l’estat espanyol ha perpetrats i perpetra.

No acusacions generalistes de “feixisme”, sinó publicar per terra mar i aire les tortures, les persecucions, les prohibicions del català, la creació de partits amb la finalitat expressa de destruir la cultura cathttp://www.carlesllado.catalana, la llista d’inversions en serveis públics que s’han perdut aquell any per l’expoli, etc.

L’estat fa servir tàctiques brutes (de piolins a infiltrats, a amenaces a empresaris, a espionatge…), pressupost gairebé il.limitat contra nosaltres i nosaltres contestem amb indignació continguda sense estratègia!

Que no veiem la porqueria que hi ha a Europa? Borrell, cap de diplomàcia; gent de Ciudadanos en llocs clau de la justícia europea; el mentider Sanchez a la presidència… i això malgrat tots els incompliments d’Espanya, malgrat que fa el que li dóna la gana amb els fons concedits i sense explicacions, malgrat la “desconfiança” que, en teoria, hi ha vers la democràcia espanyola.

No. No dic que no s’hi hagi d’anar a la Diada, però cal una estratègia molt més dura, denuncia internacional sistemàtica, buscar acords amb tercers països oferint avantatges geoestratègiques. I fer fora a qualsevol polític que sigui un destorb i pacti amb l’enemic.

Això inclou tots els que han contribuït a tenir la població enfrontada per veure qui és més feminista, més ecologista, més d’esquerres, més el que sigui.

Espanya sí té estratègia. I cap escrúpol i un objectiu clar. I còmplices.

Espanya vol Catalunya sense els catalans, als qui llençaria al mar gustosament, amb l’única excepció dels col.laboradors i els babaus que n’acceptin ser assimilats i ciutadans de tercera categoria.

Com pot ser que encara hi ha gent que no ho ha copsat?

http://www.carlesllado.cat

