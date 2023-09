Les condicions del pacte d’investidura són ben clares, no es poden rebaixar de cap manera.

Puigdemont va fixar les condicions de justícia envers Catalunya, si les rebaixa trenca la seva credibilitat.

Albano Dante Fachin insisteix que pressionem Puigdemont perquè no es deixi enredar pels espanyols, ni pels “Trias i semblants” de Junts.

Ningú es pot enganyar, el MHP Puigdemont en el seu discurs ho va dir i ho va deixar ben clar, amb quatre condicions bàsiques i essencials:

https://www.vilaweb.cat/noticies/text-discurs-integre-conferencia-president-puigdemont-condicions-investidura/

Puigdemont també va insistir en que la negociació de la taula i de la presidència del “Congreso de diputados español” no tenia res a veure amb la investidura de Sánchez. Eren dues coses separades.

Puigdemont sap el que s’hi juga, no ens pot enganyar, s’ha de mantenir ferm en les seves condicions, la seva credibilitat penja d’un fil, no pot tornar fallar-nos com a les 48 hores de guanyar el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, vinculant, com el 10 d’Octubre de 2017, com la nit del 27 d’octubre de 2017, un cop guanyada la DUI catalana al Parlament Català, un veritable mandat al govern d’aleshores que no es va complir ni completar.

Si, el 130è MHP de la Generalitat de Catalunya, ens torna fallar, aleshores caurà en el desprestigi total, aleshores, davant de tanta indignitat, més li valdria que dimitís del seu càrrec i perdria la seva legitimitat com a President de la incipient República Catalana Independent, de moment a l’exili, a Waterloo.

Puigdemont se la juga i ell ho sap, per tant no ens trairà. No pot fer-ho, tampoc no pot trair-se a si mateix!

Restem a l’aguait, … perssistirem a l’aguait !

Creiem en la seva fermesa, lucidesa i dignitat, el necessitem, … ara no pot fallar!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana

PS:

‘La tertúlia proscrita’: L’acord de Junts amb el PSOE és més a prop?

https://www.vilaweb.cat/podcast/tertulia-proscrita-junts-psoe-catala-felipe/