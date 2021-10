Gran pacte per assegurar el present i el futur de la Llengua. Al CxR ja s’hi han censat 100.256 catalans lliures.

Tot per la Llengua

Des de fa poques setmanes m’han trucat de Plataforma per la Llengua perquè em faci soci, a aquell xicot li vaig dir que m’ho pensaria. Tallo justet a final de mes i sóc avar, però vist com estant preparant entre moltes organitzacions aquesta nova envestida en defensa de la situació d’emergència actual li diré que sí. Deu euros al més per ells i per la nostra llengua. és molt poc però és millor que el que estic fent econòmicament ara.

Hi ha una cosa que sí que l’estic fent, escric als meus blogs de Catalunya Acció i dels Consells de la República de Berga, defensant, de paraula o sigui per escrit la nostra llengua, ho faig des de 1999 aproximadament quan vaig començar la meva tasca d’alliberació nacional dins de l’Assosiació Som 10 milions, amb Xavier Mitjà, Francesc Guilera. Ramon Serra, … Des del 2002 en el Bic, Berguedans per a la Independència de Catalunya, i des del 2004 també amb Catalunya Acció, col’laborant després també amb Solidaritat per a la Independència. Ara també amb l’ANC, i des del CDR*BIC i des dels Consells Locals de la República (no m’equivoco amb el “de” perquè per nosaltres la República declarada amb la DUI del 27 d’octubre és viva! petita però incipient o sigui viva. A Berga els Consells són “de”.

Espero i suposo que el CxR farà costat explícit, manifest i públic, més encara publicitar-ho als quatre vents i no a tots els països del món, farà costat, doncs, al Gran Pacte de país per assegurar el present i el futur del català que ara ja s’està endegant a tots nivells, parlants, professionals i activistes, i sobretot polítics, és hora de que els nostres polítics s’hi entreguin a fons, és fonamental!

Necessitem noves actituds polítiques per salvar la Llengua, a part del bon rotllo expressat per Cuixart també ens cal, i molt, claretat, contundència i fermesa.

També ens calen noves idees, noves eines, lideratges que ho sàpiguen enfocar, …

I no oblidem els missatges curts i clars, no pas aquella ridícula dentadura sisplau, que semblava que ens en fotíem.

Allò de “en català sisplau!” o “Estima la llengua” “Viu la llengua de Catalunya” “Arrela’t a la terra i a la llengua que t’acull !” … i altres possibles màximes repetides constantment arreu.

De tot això que he escrit n’és un botó per mostra l’article/notícia de Vilaweb que m’ha inspirat aquest comentari.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent.

PS1: Clam,

Gran pacte per assegurar el present i el futur de la Llengua. Al CxR ja s’hi han censat 100.256 catalans lliures.

PS2: Notícia,

https://www.vilaweb.cat/noticies/omnium-cultural-iniciativa-parelles-linguistiques/