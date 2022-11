Fons noves generacions i línia d’alta tensió, nous enganys d’ER.

Continuen blanquejant l’enemic que no reconeix Catalunya.

Retallades en què?

Retallades per a qui?

De cop al Youtube em va sortir un anunci: “grans ajuts “Nova Generació” per a incrementar el funcionariat a Ñ”. I tot seguit em van venir tres idees al cap, la primera era la constatació de “res per a Catalunya” com sempre; la segona era la pregunta de si convenien més funcionaris a Ñ i a més a càrrec de les espatlles i l’ofec dels catalans, i la tercera la inutilitat dels pactes d’ER amb el PSOE, que són de fet una traïció tàctica i estratègica contra la defensa de l’1 d’octubre, de la DUI, i del Mandat del Poble català d’edificar la República Catalana Independent i d’exigir-ne, tal com cal, el reconeixement per part d’Espanya i Europa.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

El risc de cobrir més despesa permanent amb imposts temporals

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-risc-de-cobrir-mes-despesa-permanent-amb-impostos-temporals/

PS2: Acte de l’ANC i el CdR i militants d’ER per les Llistes Cíviques i la Conferència Nacional de tot l’independentisme.