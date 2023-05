ER inútil i enemiga de Catalunya.

Intocables i més intocables, i externalització donada a l’enemic de Catalunya.

Què és Cegos, l’empresa que ha convertit les oposicions en un caos?

21 Comentaris:

Salvador Molins

01.05.2023 | 14:57

És una vergonya, funcionaris i més funcionaris, intocables i més intocables, per matar Catalunya.

I Esquerra Republicana, externalitzant a Madrid, per un cantó Ferrovial, als qui els catalans vam dir que no, però ER fot el que vol contra Catalunya, ara això de les oposicions aquestes.

No es poden reorientar funcionaris perquè puguin fer aquesta feina i així estalviar diners pel català, per exemple.

Que dimiteixin aquests inútils i venuts d’ER.

Que ningú voti ER la traïdora!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent del CDR BlC

PS, demés comentaris:

Foto del perfil de teresa labourdette

teresa labourdette

01.05.2023 | 14:51

Sí, Cristina Montserrat 11.36, opino el mateix. I també em pregunto si dimitirà algú.

Foto del perfil de Joan Benavent

Joan Benavent

01.05.2023 | 14:46

1,500,000 euros dividits entre 1,825 places ofertades fan 821.92 euros per plaça. I tot plegat ha sigut un caos. I no dimiteix cap irresponsable. Aquesta gent està arrasant el país a tota canya. Exposo un altre exemple. Una empresa, de casa, de proximitat, catalana, que de fa anys prestava un servei de salut a través d’un contracte amb el governet autonòmic, aquest any ha estat substituïda per una altra de Madrit. Amb la primera el servei sempre va ser excel·lent. Pel que fa a la segona, què voleu que us digui. L’atenció als pacients, per començar, ara és en castellà, sense opció de rebre-la en català. El partit que governa és un partit de ressentits que fa política anticatalana, de gent que li està regalant a l’enemic l’esquifit patrimoni que encara ens queda.

Foto del perfil de Carles López

Carles López

01.05.2023 | 14:43

Sóc funcionari de la Generalitat i un munt de vegades he anat de col•laborador a l’aula per al desenvolupament de processos d’oposició.

Certament, dissabte passat no era un procés qualsevol, atés que en un mateix dia es convocava als aspirants de tots els grups, la qual cosa, dit sigui de passada, representa un greuge per a totes aquelles persones que tenien opció de presentar-se a més d’un grup.

Dit això, dissabte passat vaig estar a la facultat de Dret com a responsable d’una aula. Els quatre edificis de la facultat van acolliir els aspirants de tots els grups professionals directament dependents del departament d’Educació i, fins on jo sé, no hi va haver el més mínim problema. Certament, tot el procés va ser responsabilitat de treballadors públics del mateix departament i això garantia, com a mínim, certa experiència en aquest tipus de proves (jo mateix, he estat col•laborador en moltes ocasions).

Una altra cosa és la convocatòria dels anomenats grups generals (auxiliars administrtius, administrtius, cos de gestió i tècnics superiors), que depenen, actualment, del departament de la Presidència.

Com que aquesta convocatòria, per estalviar-se quatre duros, ha estat per a tots els grups a la vegada, ha tingut una concurrència molt més elevada del normal. Pot ser que moltes de les persones que normalment col•laboren en aquests processos fossin candidates i que, per tant, no puguessin ajudar en aquest. I, puc arribar a creure’m que no hi havia prou personal intern per a cobrir aquest procés.

Crec, però, que la solució no era externalitzar res (per cert, hi va haver un concurs). El què ha passat era previsible i no fa més que posar en evidència que tot el procés d’estabilització ha estat una autèntica xapussa i una vergonya.

Foto del perfil de Dolors Puig

Dolors Puig

01.05.2023 | 14:01

Fa feredat la xifra que ha cobrat o cobrarà aquesta empresa francesa per fer-ho malament.

Es dóna tota la feina a gent de fora amb els nostres impostos i a més a preus desorbitats.

Ja fa temps que aquest govern no mira per casa i a més llença els diners per la finestra.

Tot plegat una vergonya!

Planyo als pobres opositors amb tot aquest desgavell.

Foto del perfil de XAVI PERAL

XAVI PERAL

01.05.2023 | 13:18

Diu la sra Correa:”Contractar una empresa és per a ajudar a fer el procés. En cap cas no ens pensàvem que sorgiria un incompliment”

Ajudar! i on eren els supervisors funcionaris a les aules??? I a més tenint en compte que no s’havia externalitzat mai i aquesta era la primera volta!!.

Comencin a dimitir, però els de dalt i cap amunt.

A veure si m’equivoco però em temia que tindreu els nassos de no assumir cap responsabilitat.

VERGONYA

Foto del perfil de Lluís Riu

Lluís Riu

01.05.2023 | 13:14

Una pregunta, per desconeixement, un contracte d’aquest import econòmic, no està subjecte a concurs públic?

Foto del perfil de Àngela Busquet

Àngela Busquet

01.05.2023 | 13:12

Ens pensàvem que fèiem les coses millor que Madrid i no solament no les hi fem sinó que les fem igual o pitjor. Cada vegada ens assemblem més a Espanya. Al final ja no caldrà ni Generalitat ni autonomia. Total, per a què serveixen sinó per duplicar càrrecs inútils?

Foto del perfil de Anna CASACUBERTA

Anna CASACUBERTA

01.05.2023 | 13:05

Tenim el Govern dels més inútils! A qui ha beneficiat l’externalització de les oposicions? Caldria conéixer-ho. La falta de personal no és creïble perquè a mi em va tocar una vegada anar a un tribunal d’oposicions sense haver-ho demanat i si t’agrada bé i sinó també.

Foto del perfil de Cristina Guasch

Cristina Guasch

01.05.2023 | 12:38

Dues preguntes:

1) realment no hi ha ni una empresa amb seu a Catalunya i catalana que pugui organitzar unes oposicions a Catalunya?

2) necessitem tants funcionaris amb tots els privilegis que això comporta o per moltes feines administratives es podria treballar amb empleats i no funcionaris?

Foto del perfil de Toni Cortadellas

Toni Cortadellas

01.05.2023 | 12:27

Quant era petit i m´explicaven contes i me’ls creia .ARA L´ÚNIC QUE CREC ES QUE HI HA MOLTS ENGANYA POBRES SOLTES . . . . . .

Foto del perfil de Lluís Riu

Lluís Riu

01.05.2023 | 12:21

I el milió i mig? Així es gasten els impostos que paguem? Ningú els farà rendir comptes?

Foto del perfil de Annamanu Ràfols

Annamanu Ràfols

01.05.2023 | 12:18

Govern de la Generalitat = Made in Spain

Foto del perfil de Imma Verdaguer

Imma Verdaguer

01.05.2023 | 12:18

A casa meva es diu: “Si vols ser ben servit, fes-te tu mateix el llit”!. Doncs això!. No valen excuses.

Foto del perfil de Josep m Uribe-echevarria

Josep m Uribe-echevarria

01.05.2023 | 12:17

Que no sabeu fer res sense anar a Madrid?.Que teniu quelcom que pagar?.Vosaltres ho sabreu,pero nosaltres cada dia constatem que sou uns miserables incompetents.

Foto del perfil de Eduard Riu

Eduard Riu

01.05.2023 | 12:00

El fet que des de la Funció Pública del govern es digui que l’aparell adminsitratiu propi és incapaç d’organitzar unes oposicions, i que davant d’aquesta suposada (només suposada) incapcitat ningú respongui (ni els sindicats!) i es trobi bé la solució “fàcil” d’extenalitzar la feina, no és pas casual ni nnocent, sinó un pas més en la polítca llargament practicada d’enfonsar l’administració pública catalana en el no res. Així es converteix la Generalitat en un decorat de fireta incapaç de servri per a bastir l’aprell governamental d’un país indepdenent. Aquesta és la realitat de l’acció política autonòmica.

Foto del perfil de Ramon Samarra

Ramon Samarra

01.05.2023 | 11:51

N’hi ha suficient perquè dimiteixi com a mínim la consellera de Presidència?, si més no el president també amb val. El de president amb minúscula, és perquè no te la talla de president.

Foto del perfil de Genís Pujal

Genís Pujal

01.05.2023 | 11:47

Necessiteu mes proves que ERC no es ni d’Esquerres, ni Republicana, i encara menys Catalana?.

el problema dels Catalans no son els Espanyols, son els nostres gobernans.

Foto del perfil de cristina montserrat

cristina montserrat

01.05.2023 | 11:36

M’hi jugo un pèsol que els indignats que demanaven el cap de Borràs al Parlament no parlaran ni de malversació ni de prevaricació. I segur que des del punt de vista de responsabilitat legal la Generalitat ha complert tots els protocols establerts

Foto del perfil de Carles Serra

Carles Serra

01.05.2023 | 11:34

FÀSTIC i vomitiu; això d’ER és pitjor que Ciudadanos, aquest almenys no enganyaven, sabíem que són franquistes i xenòfobs, però això d’ER.

En fi

Foto del perfil de Enric Orensanz

Enric Orensanz

01.05.2023 | 11:19

Una empresa de Madrid per oposicions de funcionaris de Catalunya?

Quin disbarat, portem l’enemic a casa nostra.

Amb això, podem veure quina classe de polítics botiflers ens governen i com es gasten els nostres diners.

Una pena, recordem-ho quan anem a votar, botiflers no.

