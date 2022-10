Completem la DUI i Edifiquem la República Catalana Independent.

Sobre el no suport internacional:

Alliberem-nos de la merda espanyola!

Sense demanar permís, sense esperar ordres.

Totes aquestes declaracions dels països que el 2017 ens tiraven als lleons no serveixen de res. És hipocresia pura.

No podem esperar que els altres països ens facin la feina que en realitat hem de fer nosaltres.

Entorn del Primer d’Octubre i la DUI catalana només hi va haver una declaració autèntica i va ser la de Trump, “serà el que sigui” seguint la tradicional política dels EUA en referència als processos d’independència, respecte total a la voluntat de llibertat i independència dels Pobles.

No sé si va ser el cas de Kossovo en el que els EUA van aconsellar Alemanya a donar el primer pas que llavors ells seguirien immediatament.

Quan de veritat estàs preparat i decidit per independitzar-te, els primers països que creuen en tu i en els teus valors polítics, econòmics, fins i tot morals i sobretot geoestratègics, es van succeint uns als altres.

Al final les notes de suport de cada estat poden ser radicalment oposades a les que aquest interessant article esmenta.

Estic infinitament agraït amb Maduro, el seu Ministre d’Afers exteriors i el Poble de Venezuela.

Els Palestins i Andorra ens van aconsellar que ens sotmetessin al govern i poders espanyols. Molt agraïts!

Sobretot als Palestins només els desitjo que s’entenguin bonament amb Israel, que de ben segur és un estat mil vegades més democràtic que no pas Espanya.

L’Índia donant lliçons de legalitat i estabilitat, ells que són un dels focus de tensió més inestables. El Regne Unit parlant molt contundentment i ara ja és fora d’Europa. Ucraïna donant lliçons i exigint la protecció dels ciutadans espanyols i de la unitat de la pàtria i ara està pagant cruament la hipocresia del seu suport. Milers d’ucraïnesos morts i també de la gent del Donbass.

Llàstima que fins avui, els catalans, encara no haguem estat capaços de trencar nacional i políticament amb Espanya, les morts que no volíem omplen els cementiris de la Covid per causa especial de la maldestre actuació espanyola per aturar-la.

Qui sap, si el 27 d’Octubre haguéssim abaixat la bandera espanyola, avui el món ja seria diferent?

És ben cert, tal com ho digué un altre President dels EUA, Clinton*, “el món serà català o talibà”. Tan de bo no haguem d’esperar gaire per demostrar-ho.

A més, per què he de demanar permís per ser lliures i independents?

Visquem la Llengua i la Independència, són indestriables, defensem-les i visquem-les mentre la resta del món inspirats en Espanya i defensors d’espaÑa s’està enfonsant.

Ah, ja sé que els hem d’aconsellar a tots aquests països que el 2017 donaven suport a Espanya contra nosaltres els catalans, els direm “parleu i enteneu-vos amb Espanya i aviat estareu arruïnats i esclavitzats, la vostra destrucció s’acosta”.

Va passar el 1936, 1939, 1945, i si nadeu us tornarà passar ara.

42 milions de morts, una bona merda cagada i infectada pels mateixos que molt abans havien colonitzat, robat i matat tot Sud-amèrica, des de Mèxic fins la Terra de Foc, Filipines, les Illes Canàries, Sidi Ifni i el Marroc.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

El món sí que s’ho creia: així van reaccionar els estats a la DUI del 2017.

https://www.vilaweb.cat/noticies/mon-creia-reaccionar-estats-dui-2017/

PS2: Completem la DUI i Edifiquem la República Catalana Independent.

PS3:

I qui ha sentit la llibertat té més forces per a viure…

https://www.vilaweb.cat/noticies/i-qui-ha-sentit-la-llibertat-te-mes-forces-per-viure/

PS4:

El nou pronunciament del Consell d’Europa és una victòria del 27 d’octubre

https://www.vilaweb.cat/noticies/nou-pronunciament-consell-europa-victoria-nascuda-dui/

PS5:

Apologia del 27 d’octubre de 2017

https://www.vilaweb.cat/noticies/apologia-del-27-doctubre-del-2017/