Ataquem el Cim, despleguem les lleis de 6 i 7 de setembre de 2017

Només parlen dels policies, però ells implícitament van per amnistiar als que van donar les ordres, des del Rajoy fins al darrer malparit.

Aquest jutge espanyol parla molt bé, és veu que té estudis, però menteix com un altre malparit quan vol tirar per terra les lleis del Parlament de Catalunya dels dies 6 i 7 de setembre del 2017, foren lleis legítimes i legals votades democràticament. Naturalment que eren lleis unilaterals i extremes, però no, per això, menys democràtiques i justes.

—

El dia de l’Amnistia sortim als carrers, ataquem el Cim!

—

Hem de tornar repetir l’embat, millor completar la DUI, preparar-nos, tirar pel dret, dir “Prou” i arribar fins al final, fins cap de munt del cim.

—

Quan uns alpinistes ataquen una muntanya i per qüestions adverses queden a 300 metres del cim, han de tornar a intentar-ho així que hagin recuperat les forces. Res no ens impedeix tornar intentar-ho.

Que com ho farem?

Doncs ho farem de la mateixa manera que ho vam fer el Primer d’Octubre de 2017, i l’endemà desplegarem les lleis de 6 i el 7 de setembre de 2017, … I procurarem no quedar-nos a mig camí.

Ataquen de nou el Cim i arribem fins el final!

—

PS:

Declaració del Primer d’Octubre de 2017, feta per Dolors Feliu, presidenta de l’ANC:

https://www.dailymotion.com/video/x8og8zo via @vilaweb