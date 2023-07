23J. Vot 1r Octubre i DUI

Tenim molta feina nostra per a la República Catalana Independent.

Desafecció total envers Espanya i les seves eleccions.

Cert, Albert Ventura*, no ens han acorralat als catalans lliures i lúcids, ni al Poble de Catalunya. De cap manera! (Potser als partits polítics falsa

Aquestes campanyes electorals, encara que no vulguis, esdevenen terratrèmols que et descol.loquen, cal tornar centrar-se i empoderar-se immediatament.

L’independentisme rupturista hem entomat aquestes dues darreres eleccions de l’Espanya invasora i repressora de la nostra terra, les eleccions municipals i les eleccions al “Parlamento Español” amb seu a Madrid, per castigar el nostre mal govern i els incompliments i oblits flagrants dels partits mal anomenats independentistes per manca d’acció i de convicció.

Seguim el nostre camí i oblidem aquestes distraccions.

Reafirmem el Mandat del Primer d’Octubre i disposem-nos completar la DUI que vam guanyar al Parlament Català el 27 d’octubre de 2017.

Preparem-nos per a executar un nou embat contra el Regne d’Espanya, haviam si ens els treiem de sobre d’una punyetera vegada.

Com ho podem fer?

Ara, engegades a fer punyetes aquestes darreres eleccions estrangeres, cal que preparem una Llista Cívica única i unitària, gent determinada tirar endavant la implementació de la República Catalana Independent lleial al Primer d’Octubre.

No serà fàcil, naturalment!

Les coses bones són difícils i complicades, però la lluita per la Catalunya plena i lliure forma part de la nostra idiosincràsia i dóna vida i plenitud a la nostra llibertat.

Necessitarem l’embranzida d’unes noves Consultes, una base de Cossos territorials per a la coordinació, l’enxarxat sobre els territoris i la representativitat d’aquesta Llista Cívica o Plana Major unitària per a tot el Moviment per la Independència (MxI).

Qui vulgui la Independència s’ha de fer amo cooperador del relat, història, objectiu i aspectes de la nova embranzida necessària i de la unitat de tots, de l’empoderament, de la determinació, coordinació, …

Fem el que fem i fem-ho com ho fem, ha d’ésser una tasca lliure, il·lusionada, catalanitzant, viva, que ens ompli de plenitud i catalanitat.

Hem de seguir el camí començat i completar-lo, el camí del Procés de Recuperació de la nostra secular independència. Seguir-lo, millorar-lo, completar-lo.

Ho hem de fer ara, lliures, feliços, convençuts, molt abans de la mort de cadascú de nosaltres, sense demanar permís, sense esperar ordres, … !

Veritat, que val la pena intentar-ho?!

Si som, siguem!

Visquem-ho intensament!

Fora mandres i complexos!

Som-hi!

No ens rendirem a la nostra inoperància, ni a qualsevol dubte o dificultat.

Oblidem l’ensopiment i perversió d’aquestes campanyes alienes que per sort ja s’han acabat i oblidem i allunyem-nos d’aquesta gent indesitjable que se senten espanyols, tan altius i tan estranys, curts de gambals i mancats de respecte per tot el que ni entenen, ni estimen, despreciem-los profundament pel mal que ens fan, que se’n vagin a casa seva, que no ens emprenyin, …

Desafecció total!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Albert Ventura

21.07.2023 · 03:50

Haura acorralat a l’independentisme professional en tot cas.

