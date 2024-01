Sonet al nou any

Al campanar, renaix el goig vivent,

és un nou any, reviu tot el fervor,

ens cal vibrar, enlairar sentiment,

segur que enguany, tot anirà millor.

Ens cal tirar, som gent ben persistent

sense parany, que trenqui nostre ardor,

tot valorar, la vida de valent,

no ens cal cap plany, nostra vida és frescor.

Sort que tenim encert i gran anhel,

de tot fruim, sense gaire recel,

som com un riu quan joiós besa el mar.

Ara gaudim d’un ben dolç caramel

tots en sentim un arbre dins l’arrel,

tothom somriu pel goig de caminar.