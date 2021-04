Poetes catalans (319): Gabriel Sampol Fullana

Gabriel Sampol i Fullana va nàixer a Palma el 1967. És poeta i traductor. Llicenciat en Filologia catalana per la Universitat de les Illes Balears, és professor de la mateixa de literatura portuguesa.

* Ha publicat els poemaris Difícil naufragi (1997), Apocatàstasi (2001) i Vulgata (2004).

* Per la traducció de Fra Luís de Sousa, d’Almeida Garrett, va obtenir el Premi Josep Maria de Sagarra de traducció teatral 1995 (Institut del Teatre); per la versió del Llibre del desassossec, de Fernando Pessoa, el Premi Crítica Serra d’Or de traducció poètica 2002; per la traducció de Fetge de Tigre, de Francisco Gomes de Amorim, el VII Premi Giovanni Pontiero (Instituto Camões i Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona); el Premi de traducció Vidal Alcover per la traducció de Peregrinació de Fernão Mendes Pinto; i el Premi Jordi Domènech de traducció de poesia per la traducció de L’escena de l’odi de José de Almada Negreiros.

Poesia

* Difícil naufragi (1997) Apocatàstasi (2001) Vulgata (2004)

Traduccions

Del català a l’espanyol

* Veinte poetas de las Baleares: (Antología del siglo XX). 2002.[Edició bilingüe].

Bonet, Blai. Antología poética. Selecció i introducció de Margalida Pons. 2003. [Juntament amb Nicolau Dols] [Edició bilingüe] .Llompart, Josep M. Antología poética. Selecció i introducció de Cèlia Riba.2003. [Juntament amb Nicolau Dols] [Edició bilingüe].

De l’espanyol al català

Gracián, Baltasar. Art de prudència [Oráculo manual y arte de prudencia]. 2000.

De l’anglès al català

Marlowe, Christopher. «Eduard II. Monòleg de Gaveston». 2001.

Shaw, Aiden. «Una vegada qualcú em va demanar…». A: S’Esclop. [Palma], núm. 32 (març-abril 2007).

Del francès al català

Voltaire. Memòries [Mémoires ]. 2005. Staël, Madame de. [Anne-Louise-Germaine Staeël. Reflexions sobre el procés de la Reina [Reflexions sur le procès de la Reine]. 2006.

La Rochfoucauld, François: Màximes [Maximes ]. 2008.

De l’alemany al català

Novalis. [Georg Friedrich Philipp von Hardenberg]. «Coneix-te a tu mateix». A: Homenatge a Francesc de Borja Moll. , 2003. Stefan Zweig. Amerigo – La crònica d’un error històric.

De l’italià al català

Agostinacchio, Marina. «(Claredat que resisteix)»; «Ésser aquí, allà…». S’Esclop. [Palma], núm. 26 (març-abril 2006).

Del llatí al català

De Bingen, Hildegarda. Concert de l’harmonia de les revelacions celestes [Symphonia harmoniae revelationum caelestium]. 1997. Marcial, Marc Valeri. «Versió d’alguns epigrames eròtics de M. V. Marcial». Lletra de Canvi. [Barcelona], núm. 44 (1997).

«Oh Fortuna». A: Sampol, Gabriel de la S. T. Difícil naufragi. 2007. [Poema dels Carmina Burana].

Del portuguès al català

Ferreira, António. Castro: Tragèdia [Castro: Tragédia]. 1990. [Juntament amb Nicolau Dols]. Vieira, António. Sermons [Sermões]. 1994 .Garret, Almeida. Fra Luís de Sousa Frei Luís de Sousa]. 1997. [Premi Josep M. de Sagarra de Traducció Teatral 1995].

Saramago, José. Objecte quasi [Objecto quase]. 2000. Almeida, José António. «Carn de porc»; «Argos»; «Contradicció»; «Sodoma i Gomorra». 2001. Viegas, Francisco José. «Poemes nòrdics». 2001 . Pessoa, Fernando. Llibre del desassossec [Livro do desassossego]. 2002. [Juntament amb Nicolau Dols] [Premi Crítica Serra d’Or de traducció]. Botto, António. Les cançons [As canções]. 2004. Gomes de Amorim, Francisco. Fetge de tigre [Fígados de tigre]. 2005. [VII Premi Giovanni Pontiero de Traducció]. Pina, Manuel António. Els llibres [Os livros]. 2006. Usque, Samuel. «Conhortament a tribulacions d’Israel (Quatre fragments)». Segell: Revista d’Història i Cultura Jueves. [Palma], núm. 2 (gener-juny 2006).Pina, Manuel António. «En una estació de metro»; «Esplanada»; «D’après D. Francisco de Quevedo»; «Totes les paraules». A: IX Festival de Poesia de la Mediterrània. Palma: Consell de Mallorca, 2007. Quevedo, Francisco de. «Al certamen en la canonització de sant Ramon». S’Esclop [Palma], núm. 31 (gener-febrer 2007). Almada Negreiros, José de. L’escena de l’odi. 2013. Mae, Valter Hugo. El paradís són els altres. 2016. Mendes Pinto, Fernão. Peregrinació [Peregrinação]. 2018 [Premi de traducció Vidal Alcover]