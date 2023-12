Poema de Nadal

Per Nadal ens cal ser francs i radiar amor,

la tendresa que farceix el cor per estimar,

i la xerrera falaguera amb familiars,

i conrear amistats amb el somriure del bon viure.

Per Nadal ens cal descans de labors i afanys,

l’ideari d’anar trescant envers infinits nostrats,

i abraçades tendres, lliures i dolces,

i visites a desvalguts i malalts, tostemps necessitats.

Arriba el nou any, i l’estel brilla allà dalt,

i la vida s’encén de rialla i galivança,

i deixa la recança enrere soterrada,

i fa càntics a la vida que és un regal.

Al gener, el mal hivern de la primavera fa govern!

Tota esperança renaix, neu al gener tot l’any va bé!

L’escola reobre les portes de tots els anhels,

espill de rostres joves que es mengen el món,

aprenent valors i coneixements transcendents

Ara al Nadal de la llar, vora el foc de l’esperança,

després a l’any de formació i laboriositat,

més enllà la felicitat que ens espera.

És Nadal, tot un misteri, ple d’encanteri,

seguim caminant… trotant cap a Itaca!

– Nadal ei amor e patz, esperança e felicitat mentre demoram er an nau

– Christmas is love and peace, hope and merriness just waiting for a wonderful new year.

– Weihnachten ist Liebe und Frieden, Hoffnung und Glück nur warten auf ein wunderbares neues Jahr.

– Noël, c’est l’amour et la paix, l’espoir et le bonheur en attendant une merveilleuse nouvelle année.

– Natal é amor e paz, esperança e felicidade apenas esperando um ano novo maravilhoso.

– Natale è amore e pace, speranza e felicità in attesa di un nuovo anno meraviglioso.