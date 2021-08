La cuina del Pom (4): pataca amb bajoques

Aquest és un dels plats més consumits de la nostra cuina, com si representés millor que cap altre l’expressió que tots tenim en ment de «menjar verdura». No falta mai en cap dieta equilibrada, així com és un recurs nutritiu habitual per aquells moments de les nostres vides quan necessitem «fer net» d’excessos o, senzillament, volem mantenir una alimentació saludable. Un plat extremadament senzill de cuinar, que només necessita pataques i bajoques verdes. Hi ha moltes varietats de bajoca, tot i que habitualment, per elaborar aquest plat, se’n fan servir dos de molt concretes: l’allargada i la de la mantega.

Quant a la pataca, rep denominacions diverses arreu dels Països Catalans. Creïlla, poma de terra, trumfa, trumfo, trufa, patata, etc. La bajoca es diu mongeta en molts indrets del català oriental.

Respecte a la cocció, la bajoca verda necessita més temps que la pataca i, per tant, aquestes les afegim quan hagin passat uns 10 minuts.

INGREDIENTS:

1 kg de bajoques (mongetes) tendres o de la mantega

500 g de patates (pataques, creïlles, pomes de terra, trumfes)

oli d’oliva

carlota (pastanaga, safranòria)

ous (opcional)

ceba (opcional)

aigua

sal

Posem a bullir abundant aigua amb una mica de sal. Mentrestant, anirem preparant les verdures. Despunxonem (treiem les puntes de) les bajoques, pelem les pataques i les carlotes, i les fem a trossos mitjans o a daus grans. Seguidament, les rentem amb l’aigua de l’aixeta. Posem les bajoques a bullir. Després d’uns cinc minuts, afegim les carlotes, i passats cinc més les pataques. Couran plegats durant uns quinze minuts més. Al servir-la al plat, es tira un raig d’oli d’oliva al damunt. Hi ha persones que les prefereixen amb el suc, d’altres sense.

Es pot incloure una ceba sencera, que es va desfent en bullir. També, paral·lelament, en un altre recipient es poden bullir ous. Cas que agradi d’aquesta manera, l’ou es trinxa damunt del plat ja servit. La combinació de l’ou bullit amb la bajoca, la pataca i la carlota és molt saborosa.