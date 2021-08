Jotes a Leo Messi

🎵🎶

#lajotadeldia

🎵🎶

PO PO PO

Avui és dia de tristesa,

Pels qui el Barça estimem tant,

Jugador de gran destresa,

Ai quin goig veure’l jugant!

Ens deixa l’ànima encesa,

Se’ns en va un de molt gran!

🎵🎶

🎵🎶

#lajotadeldia

🎵🎶

PO PO PO

Arribà ben jovenet,

a la Masia es feu gran.

Juga com un angelet

I ens ha fet xalar tant.

El culer està tristet,

com Leo, cap de semblant!

🎵🎶

🎵🎶

#lajotadeldia

🎵🎶

PO PO PO

Per cosa de molts diners,

no l’hem pogut conservar,

només valen els “calers”,

que és el que al futbol fa mal.

Ara ja no el tindrem més,

El millor del món mundial!

🎵🎶

🎵🎶

#lajotadeldia

🎵🎶

PO PO PO

Sort tingues d”ara endavant,

has sigut gran jugador,

et seguirem estimant,

Per natros ets el millor.

Visca el Barça, club molt gran,

Visca Leo, que és el més bo!

🎵🎶