El meu 2023 literari (9): setembre

Setembre

– 6 setembre. Celebració del Club de lectura de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill amb la participació de Coia Valls i la seua novel·la El llegat de les cendres.

– 7 setembre. Organització de l’acte d’homenatge a Anna Maria Bel, amb la presentació del seu llibre sobre dansa per als més menuts.

– 8 setembre. Redacció de l’article sobre la concessió de l’escut de Campredó a Anna Maria Bel. Publicació de l’article sobre Segle i mig d’un notable paisatgista al setmanari L’Ebre. Participació a l’exposició de textos en homenatge al pintor reusenc, vinculat a Cornudella de Montsant, Morató Aragonés, inaugurada al Centre de lectura de Reus.

– 9 setembre Sopar cultural amb el cantautor Antonello Colledanchise i Susanna Carboni a l’Alguer.

– 10 setembre Assistència a l’acte de celebració de la Diada Nacional a l’hotel Villa Mosca de l’Alguer, actuació musical d’Eleonora Peana.

– 13 setembre Rectificació de les propostes de comunicació per al Congrés Sebastià Juan Arbó.

– 14 setembre Reunió amb la bibliotecària Joana Serret per preparar les Jornades literàries de la biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta.

– 15 setembre Gestions diverses amb Ferran March, Jordi Mulet i Carme Abril sobre la seua participació a les Jornades literàries d’Amposta.

– 20 setembre Xerrada en línia amb Marta Tena sobre la seua participació a les Jornades del Patrimoni literari de Tortosa

– 21 setembre Reunió amb la regidora de cultura de Tortosa Mar Lleixà i l’historiador Agustí Campos per planificar temes de memòria històrica.

– 22 setembre Publicació de l’article sobre l concessió de l’escut de Campredó a Anna M. Bel al setmanari L’Ebre.

– 23 setembre Revisió del segon capítol de la biografia del cantautor Antonello Colledanchise.

– 24 setembre Redacció de l’article sobre les novel·listes Carme Meix i Coia Valls per al bloc de mesvilaweb.

– 26 setembre Acompanyament d’alumnes al festival Front de memòria històrica, al teatre auditori Felip Pedrell de Tortosa.

– 29 setembre Lliurament del premi Rafael Sari a l’Alguer en el qual ha estat premiat el meu conte El jueu savi. Organització de la presentació del poemari Eva i les meves arrítmies de Roman Aixendri a la biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó.

– 30 setembre Redacció de l’article sobre el premi Rafael Sari per a la web de Campredó i com a nota de premsa. Assistència a la presentació del llibre Gerard Vergés és escriptor, tots els pròlegs, editat per Quim Melchor.