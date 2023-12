El meu 2023 literari (4): abril

Abril

1 d’abril: lectura i valoració dels treballs del premi Petjades, de memòria històrica, que organitza Ômnium Cultural, el DEMDE Ebre i Amics de l’Ebre.

2 d’abril: redacció de la història corresponent a la Unitat 11 per al curs d’escriptura de l’Ateneu barcelonès.

3 d’abril: Reunió-dinar amb Cinta Farnós, directora del Comebe. Visita als espais de la Batalla de l’Ebre a Campredó. Redacció esquemàtica del programa electoral de cultura i patrimoni d’ERC-Campredó.

Del 4 al 6 d’abril: redacció de la ruta «El sabó Moll de la Menestrala, vivències de Francesca Aliern» pels carrers de Xerta.

6 d’abril: publicació de l’article De Francesc Llop a Joan Lahosa, de Font de Quinto a Prat de Comte, al setmanari L’Ebre.

7 d’abril: redacció de l’article Joan Cid i Mulet, homenot de cultura llibresca, publicat al web de mesvilaweb. Trobada amb l’escriptora Francesca Aliern a Xerta.

8 d’abril: contacte amb l’escriptora Carme Meix i amb el dinamitzador cultural Quim Melchor. Redacció de l’article sobre la literatura de dona per al setmanari l’Ebre. Redacció de les activitats de memòria històrica de l’ajuntament de Campredó. Distribució de tasques per a la ruta literària Joan Cid i Mulet. Visita a la torre de Font de Quinto amb la família Malé.

10 d’abril: visita al refugi antiaeri de Benissanet, i a Ca don Joan a Vinebre.

12 d’abril: sessió en línia del jurat del premi Petjades. Lectura i revisió dels treballs presentats al premi Paco Sorolla de treballs de recerca per a alumnes de 2n de batxillerat.

15 d’abril: participació a l’Esmorzar d’escriptors de la Fira literària Joan Cid i Mulet de Jesús. Rebuda a la família mexicana de Joan Cid i Mulet. Presentació de Siembra a la Fira literària Joan Cid i Mulet de Jesús. Assistència al lliurament del premi de treballs de recerca.

16 d’abril: ruta literària Joan Cid i Mulet pels carrers de Jesús amb la presència de vuit familiars de l’històric autor.

19 d’abril: redacció de l’article sobre l’alumne Èric Serres, que s’ha emportat el XV Concurs de Treballs de recerca de la fira Joan Cid i Mulet, per a la web del centre.

20 d’abril: assistència al lliurament del premi Petjades, de narracions de memòria històrica, a Gandesa.

21 d’abril: coordinació del club de lectura de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill amb Vicent Pellicer i el llibre Mas de la Franqueta.

22 d’abril: esmorzar d’escriptors al Forn de la Canonja. Participació a l’homenatge a Gerard Vergés a l’Espai Vergés al parc municipal.

23 d’abril: signatura de llibres per Sant Jordi a la Biblioteca Marcel·lí Domingo. Activitats de Sant Jordi a Campredó.

27 d’abril: assistència al lliurament del premi de treballs de recerca Ramon Calvo a l’institut de Deltebre.

30 d’abril: activitat artística i pictòrica a la Sala d’art Francesc Llop i Marqués. Presentació d’un nou oli del pintor a càrrec del mecenes Gonzalo Julve. Redacció de l’exercici narratiu corresponent a la unitat XII del curs de narrativa de l’Ateneu barcelonès.