El meu 2023 literari (2): febrer

Febrer

3 de febrer: organització de la ruta literària en alemany «Auf einen sonnigen Junimorgen» al parc municipal Teodor González amb l’alumnat d’alemany de 1r de batxillerat de l’institut Dertosa.Redacció d’articles per a la web del centre i al bloc artístic-literari personal sobre el desenvolupament de la ruta literària en alemany i l’activitat del 4t ESO E sobre The old man at the bridge d’Ernest Hemingway.Publicació al setmanari L’Ebre de l’article «Maria Lluïsa Wittlin i la seua destacada trajectòria teatral». Participació al seminari del LYRIK IN BEWEGUNG – DEUTSCHSPRACHIGE GEDICHTE INSZENIEREN, INTERPRETIEREN del Goethe Institut

4 de febrer: publicació al bloc de mesvilaweb de l’apunt «Antoni Canu i Desideri Lombarte, dos veus de la catalanitat rural perifèrica». Publicació a la web del centre i al bloc artístic literari de la traducció del conte The old man at the bridge, d’Ernest Hemingway, realitzat per l’alumnat de 4t ESO E.

5 de febrer: correcció de les galerades de «Siembra», de Joan Cid i Mulet, que publica Petròpolis.

6 de febrer: xerrada presencial de l’estudiant d’art Cinta Conesa a la classe de la tutoria de 2n de batxillerat F. Publicació al web del centre d’un article referent a la xerrada.

Publicació al bloc de mesvilaweb del conte El pastor de l’Espluga, redactat durant el cap de setmana per al curs de narrativa de l’Ateneu barcelonès. Assistència al sopar literari al Forn de la Canonja que organitza DiLLums al forn. Explicació de l’any Francesca Aliern i del Dia Internacional de la Llengua Materna.

7 de febrer: activitat de memòria històrica al carrer Hemingway de Tortosa. Enregistrament d’un vídeo sobre els bombardeigs de Tortosa. Redacció d’un article per a la web del centre al repecte.

10 de febrer: club de lectura de la novel·la Les Closques, de Laia Viñas, a la biblioteca Manuel Pérez Bonfill. Apunt sobre l’activitat al carrer Hemingway, amb vídeo inclòs, penjat al web del centre.

12 de febrer: redacció de l’article Any literari Francesca Aliern per al bloc de mesvilaweb.

14 de febrer: ruta literària en anglès al parc municipal Teodor González amb l’alumnat del 4t C i E.

15, 16 i 17 de febrer: participació al Camp d’aprenentatge de l’exili a Prada de Comflent amb alumnat de 4t d’ESO.

16 de febrer: videoxat amb el professor Ferran March de l’Ateneu barcelonès.

19 de febrer: redacció de l’article A l’entorn d’aprenentatge del Canigó per al setmanari L’ebre, penjat al bloc de mesvilaweb.

21 de febrer: glosa de Francesca Aliern durant la celebració del dia internacional de la llengua materna a la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa.

22 de febrer: aniversari de Francesca Aliern a l’ajuntament de Xerta. Lectura i recitació de la seua obra. Redacció del conte Bigàmia per al curs de narrativa de l’Ateneu barcelonès.

25 de febrer: celebració del dia internacional de la llengua materna dedicada al català rossellonès. Caminada pels Argilers. Dinar. Exposició. Concert i balls rossellonesos amb el cantant Ramon Gual.

26 de febrer: redacció de l’article sobre el Dia Internacional de la llengua materna per a la web de Campredó. Enregistrament d’escenes de Venciment.