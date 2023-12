El meu 2023 literari (1): gener

Gener

De l’1 a l’11 de gener: publicació al blog de mesvilaweb de les comunicacions presentades al IV Congrés d’història d’Alcanar i al IV Congrés de la Diòcesi de Tortosa: Curt Wittlin un homenot de la catalanitat vora l’Ebre, Hemingway cronista de guerra vora l’Ebre, A l’ombra del Montsià, El poeta Tomàs Camacho i Molina, i Joan Cid i Mulet un homenot de cultura en temps de guerra.

14 de gener: ruta pels espais templers de Campredó en motiu de l’encesa de talaiots a torres històriques d’arreu dels Països Catalans.

Passi de la pel·lícula Josep, a l’espai la C de Campredó, sobre la retirada i l’expatriació al febrer de 1939.

15 de gener: presentació del llibre El Rubio, l’últim company de la Pastora, d’Òscar Messeguer, a la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó.

Presentació de la documentació dels camps de concentració on va estar el campredonenc Joaquim Roca Favà a càrrec de Joan Baptista Beltran.

16 de gener: conversa amb l’actriu i professora de teatre tortosina Bienve Borràs, a classe de 2n de batxillerat F.

18 de gener: conversa en línia amb l’escriptor tortosí Xabier Coluig, professor a Texas, a classe de 2n de batxillerat F

19 de gener: lectura del poema Parlo d’un riu mític i remorós de Gerard Vergés al funeral laic de Ferran Miquel Benaiges al tanatori del Temple de Tortosa.

20 de gener: presentació del recull biogràfic Converses amb Curt Wittlin, un medievalista excels a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona.

Publicació de l’article «Àlex Castells, músic i trompetista, in memoriam» al Setmanari l’Ebre.

21 de gener: assistència a l’acte de lliurament dels premis Sant Antoni d’El Perelló, del qual soc jurat del de narrativa.

23 de gener: presentació del treball narratiu al curs de l’Ateneu barcelonès sobre Ferran i la leucèmia.

24 i 31 de gener: assistència al curs de creació audiovisual de l’Escola d’art de Tortosa.

23 i 26 de gener: presentació dels treballs de recerca en anglès sobre temes literaris dels alumnes: Gerard Fabregat, Oihane Lechuga, Souha El Otmani i Enric Querol.

Publicació a la revista digital issuu de dos rutes literàries en anglès i alemany: Auf einen sonnigen Junimorgen i Sweet rumble of water in memory.

27 de gener: publicació de l’article «Ferran Miquel Benaiges, que la llum de Berlin t’il·lumine» al Setmanari l’Ebre.

28 de gener: publicació al blog de mesvilaweb blog.mesvilaweb.cat/emigdi de l’apunt «Maria Lluisa Wittlin i la seua trajectòria teatral».

Publicació a la web de l’institut Dertosa de dos articles sobre les rutes literàries Auf einen sonnigen Junimorgen i Sweet rumble of water in memory.

29 de gener: elaboració del guió de Deadline per al curs d’audiovisuals de l’Escola d’art de Tortosa i publicació al bloc personal blocs.mesvilaweb.cat/emigdi.

30 de gener: conversa en línia amb l’escriptora reusenca Coia Valls a classe de 2n de Batxillerat F.

Publicació d’articles i comunicacions als blocs d’xtec.cat Curt Wittlin, Les llargues vacances del silenci i I draw my painting.

Publicació al blog de mesvilaweb del conte curt sobre Constants vitals, escrit per al curs de narrativa de l’Ateneu barcelonès.

Publicació al web de l’institut de l’apunt sobre la xerrada en línia amb l’escriptora i actriu resusenca Coia Valls.

31 de gener: sortida al parc municipal per realitzar la ruta literària Sweet rumble of water in memory de Tortosa amb l’alumnat del 4t ESO C de l’institut Dertosa.

Publicació al web de l’institut de l’apunt sobre la sortida de memòria històrica al refugi del Carrer Hemingway.