L’ENDIMONIADA REPUTACIÓ D’UN POBLE

La mala reputació de Santa Margarida del Penedès (Santa Margarida i els Monjos) ve de lluny. Ramon Arnabat en el seu llibre “La gent i el seu temps” recull alguns testimonis de les actituds morals i religioses dels seus habitants.

L’any 1858, quan la parròquia tenia 830 feligresos, el rector Ignasi Escala escriu.“en cuyo pueblo existe el foco de todos los siete pecados mortales, con todos sus ahijados, los habitants todos en general, son de un caràcter hipòcrita por aparentar lo que no són, ignorantes, y al mismo tiempo maliciosos, y muchos de ellos muy viciados, de modo que el conjunto forma uno de los pueblos más desvirtuados y relajados del llano del Penedés. Y de esto tiene fama ganada por todas partes en donde tienen noticia del pueblo de los Monjos”.

A finals del segle XIX, el rector continuava queixant-se: “hay algunos que profesan clarament la impiedad, no creyendo en nada , dejando de cumplir las propuestas de nuestra Madre Iglesia, procurando imbuir sus perversas ideas a los demàs para hacerles impios como ellos….muy pocos son los que hacen caso de cuanto se les dice que vayan a frecuentar los Santos Sacramentos dentro del año, tanto hombres como mujeres”.

El rector Joan Basany, l’any 1904, quan la parròquia ja ha sobrepassat les 1.300 persones, diu: “ De pietat, pròpiament dita no n’hi ha…. aixís és que el Rector ‘s troba sol a la misa dels dies feyners….Si no hi ha funció extraordinària ‘ls feligresos no assisteixen pas, excepció feta dels dos o tres veïns … Generositat per la Església y el rector no n’hi ha, començant per tots ‘ls propietaris y acabant per l’últim de la parròquia: aixís que aquí ningú dona res.”

Els anys vint del segle passat el rector Josep Bruquetes feia avinent al Bisbe de Barcelona “de mis feligreses (1.690) unicamente asisten a la Iglesia una vigèsima parte de los mismos … de manera que la gran mayoria no tratan con el párroco sinó cuando se casan , cuando hay un bautizo o un entierro.”

L’any 1935, la parròquia ja tenia 2.000 feligresos, el rector Josep Duran, aprofitant la visita del bisbe de Barcelona, explica: “algunos feligreses, debido a las campañas politico sociales, hacen pública ostentación de apostasia…parece que hay algunos afiliados a la liga laica que existe en Vilafranca con fines políticos, aunque es cosa no comprovada … Hay escasa concurrència a los actos religiosos…ordinariamente cumple el precepto de oir misa un ocho por ciento de los feligreses y… cumplen el precepto de comulgar por Pasqua el veinte por ciento de los feligreses obligados…y no pasa de veinte fieles que constantemente reciben los Santos Sacramentos todas las fiestas. Puede conjeturarse que privadamente la inmoralidad mas abyecta se ha ensoñoreado de las costumbres, debido a la falta de espiritualidad y religiosidad en todas las clases sociales”.

Certament, cada u veu la cosa segons la ullera que es posa.