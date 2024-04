25 de abril sempre! Fascismo nunca mais! (Commemoració a La Perla, 22)

Demà és 25 d’abril i es commemora el 50 aniversari de la Revolució dels Clavells, que va acabar amb el règim dictatorial a Portugal. L’arribada al poder dels militars que feren el cop d’Estat va donar pas a un gran període d’utopia anomenat Periodo Revolucionario en Curso (PREC) que va acabar el setembre del 1975 després de l’anomenat estiu calent. La revolució va patir una involució i els socialistes es feren amb el poder i va acabar bona part de la utopia.

Demà a les 19.00 hores parlarem de la Revolució dels Clavells, del final de la Utopia i de les conseqüències de tot plegat no només a Portugal sinó també a les antigues colònies, com Cabo Verde. Per què i amb qui i on? Doncs ho farem a La Perla,22, al barri de Gràcia de Barcelona. L’espai La Perla és la seu de la Vila del Llibre a Barcelona i s’ha convertit aquests dies en la llibreria oficial del festival de cinema de Barcelona Sant Jordi, amb epicentre als cinemes Verdi. Serà a les 19.00 hores. Ho farem amb el Jaume Benavente, amb qui parlarem de la seva trajectòria literària i sobretot dels llibres “Camps de Lava” i “Masurca de Praia”, i també aprofitarem per presentar ‘El poble és qui més ordena’, el còmic de la Raquel Varela que acaba de publicar Manifest.

I la gran pregunta és el per què? Doncs perquè un esdeveniment com aquest no es pot deixar passar, perquè en bona part tots som hereus d’aquesta revolució, tant per a les coses bones com per a les dolentes. De tot això en parlarem demà.

Però vull aprofitar per fer un agraïment com a editor d’Edicions Xandri al Jaume Benavente. En Jaume, ho he escrit en nombroses ocasions, és el nostre gran escriptor centroeuropeu en llengua catalana. La seva obra és singularíssima en el conjunt de la producció editorial nostrada i el seu nivell d’exigència literària és molt alt. A començament del nou mil·lenni va publicar dues obres ambientades a Cabo Verde que jo sempre he pensat que formen part del mateix univers. I quan li vaig oferir de recuperar-les va ser molt honest i em va proposar no només publicar-les en un sol volum, sinó fer-ne una profunda revisió. Gràcies a això, els lectors en català ara poden tenir a les mans una part dels orígens d’aquest escriptor tan singular que és Benavente. Si demà voleu commemorar amb nosaltres no només el 25 d’abril sinó també com la literatura ens explica el món i en concret aquest Cabo Verde post-colonial, us hi esperem.

