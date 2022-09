Discurs de la 17a. edició del Dia Mundial del Turisme – 26/09/2022

L’Assemblea de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, el proppassat 13 de setembre, em va reelegir president. Un nomenament gràcies al suport de forma unànime de les onze associacions que formeu l’entitat. Agraeixo sincerament l’escalf que he tingut durant els 19 anys que sóc president de la Federació i per haver confiat amb mi una vegada més. Som una gran família i així ho seguirem essent. Un aplaudiment per tots vosaltres! Visca la Federació!.

Avui 26 de setembre de 2022 és un dia per recordar. La mostra que després de dos anys durs de crisi sanitària i de la convivència amb una pandèmia, podem dir que l’hem superada i que avui estiguem de celebració. Una vegada més el sector turístic ha sabut adaptar-se a la situació i ha superat una altra crisi, que no només ha estat sanitària, sinó també econòmica.

Els empresaris turístics tenim la capacitat d’adaptar-nos a cada situació que se’ns presenta i combatre les dificultats. I aquesta vegada ho hem tornat a fer!.

Han estat dos anys molt convulsos: d’incerteses, de tancaments forçats, de limitacions d’aforament, de confinaments perimetrals, i lamentablement de liquidacions d’empreses que aquest virus estrany els ha superat. Per ells hem de seguir lluitant pel nostre sector, així com per enfortir molt més les nostres empreses.

Habitualment, passat l’estiu ens toca fer balanç de com ha anat la temporada d’estiu, com si fos la representació del resultat de tot un any. Un error que ja fa anys que arrosseguem. Els balanços reals de les empreses es presenten a 31 de desembre, quan es tanca un any, i se n’extreu el benefici anual. Tots plegats ens hauríem d’acostumar a no valorar un període de dos mesos i mig com la fotografia turística de tot un any. Mitjans de comunicació inclosos.

Dit això, la temporada d’estiu, de dos mesos i mig, a nivells de facturació i d’ocupació ha estat bona, assolint les xifres de l’any 2019 i en alguns casos superant-les. Una qüestió diferent és el marge de benefici que en traurem d’aquesta temporada, perquè les despeses se’ns estan menjant el marge i ens preocupa.

La Federació d’Hostaleria amb l’ajuda de les seves onze associacions vam elaborar una enquesta dirigida als empresaris associats, en relació a l’increment de les despeses de llum i gas, i de la qual s’han extret els següents resultats:

L’increment del cost de la llum en comparació a l’any 2021 ha estat del 100 %.

L’increment del cost del gas respecte el 2021 ha estat del 130 %.

La preocupació de la continuïtat de la pujada de preus durant temps, és conseqüència que les empreses, sobretot petites, es plantegin en un 63 % tancar els seus negocis.

Dades esfereïdores que mostren la realitat del sector i que incideixen directament a una temporada d’hivern incerta i preocupant.

A més a aquestes dades se’ls ha d’afegir l’increment mig de l’endeutament de les empreses, a causa de la crisi de la COVID-19, que va obligar-les a sol·licitar ICO’s que han de tornar el 2023 i que moltes no saben com ho faran. És per això que necessitem una moratòria de dos anys més per retornar aquests ICO’S.

L’administració i els polítics alguna cosa han de fer, perquè tot i que sigui un problema europeu global, cada país i cada territori ha de trobar-hi solucions. No només afecta a l’economia dels empresaris, sinó a les butxaques de totes les famílies. Sigueu-ne conscients o ens veurem forçats a sortir els carrers.

Els polítics us esteu acostumant a canviar lleis i normatives, de manera taxativa, sense tenir en compte les afectacions. Un clar exemple és el canvi de l’inici del calendari escolar, empresa pel Conseller d’Ensenyament, Josep González Cambray, que a banda d’afectar al col·lectiu de professors i a les famílies. Senyors al sector turístic -l’activitat econòmica més important d’aquest país – també n’hem sortit perjudicats. Se’ns ha escurçat dotze dies la temporada d’estiu. I després d’una crisi econòmica que hem patit per culpa de la COVID-19, ha estat un altre pal a les rodes.

Segurament si haguéssim dialogat més, les conseqüències no serien tant perjudicials. Tirar pel dret mai ha estat una solució, i sembla ser que l’administració en general – tant l’estatal com l’autonòmica- ho té com a tendència.

Si es vol un canvi de veritat en el calendari escolar, s’ha d’emprendre des de l’arrel. Aquesta Federació porta anys reclamant un millor repartiment de les vacances escolars, com es duu a terme en altres països europeus. França i Alemanya en són un exemple. Seria la manera de desestacionalitzar la temporada – allò que tant es reclama de fa temps – i desconcentrar que la majoria de la població d’aquest país faci vacances a l’agost, quan s’aglutina tanta gent, el territori no té la capacitat d’absorbir i la qualitat del servei no pot ser la que realment es vol oferir.

Aquí és on les administracions han d’actuar i buscar fórmules per millorar aquest aspecte.

La seguretat és un assumpte que any rere any em toca parlar-ne. A l’edició del 2019, ja en vaig fer menció. La mostra que continuem tenint mancances.

Som un país segur! D’això no en tenim dubtes, però necessitem millores:

Es requereixen l’increment d’efectius dels Mossos d’Esquadra amb noves promocions.

Exigim un canvi en el codi penal per elevar les penes dels delictes. La reiteració delictiva i que els delinqüents entrin un dia i l’endemà en surtin, ha d’acabar i només es pot fer amb una modificació de la llei.

Representants del govern de l’Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya preneu-ne nota, m’agradaria no tornar-ne a parlar a l’edició del Dia Mundial del Turisme de l’any vinent.

Ser una destinació de qualitat no només depèn dels empresaris i de les infraestructures, depèn de molts altres requisits i la seguretat és primordial. El món hi ha infinits de llocs per visitar, però no tants amb una seguretat com la nostra. No deixeu que ens passin la mà per davant!.

Després de dos anys de pandèmia i de poder tornar a reobrir els nostres negocis, una altra galleda d’aigua freda ens va caure al damunt: la manca de personal.

Durant tot l’any, els mitjans de comunicació se n’han fet ressò, com si només s’esdevingués al sector de l’hostaleria. Vull deixar clar que és una dificultat que es troben tots els sectors econòmics perquè falta personal de tot tipus: agents de viatges, conductors d’autobusos, personal de les companyies aèries, informàtics, lampistes, paletes, fusters, personal dels comerços, pagesos, temporers, pescadors. La llista és molt llarga.

Un problema global d’Europa. Un problema que han provocat els governants que estan creant societats amb una gran manca de la cultura de l’esforç; amb nens i joves que no tenen projecció de futur i amb polítiques socials en què el treballar ha deixat de ser una necessitat.

Anys enrere, per la temporada d’estiu, els estudiants eren demandants d’ocupació actius que a tot tipus d’empreses, ens anaven bé per cobrir vacants temporals. Aquesta temporada ni aquest tipus de perfil s’ha trobat. Què ens està passant?

Considero que de tot plegat se n’ha de fer una reflexió perquè si volem un futur millor, molts aspectes han de canviar. Les polítiques populistes mai han estat una bona opció. Catalunya i l’Estat Espanyol han arribat a ser territoris amb un bon nivell de vida, per l’esforç i pel treball dels nostres avantpassats.

No oblidem d’on venim i sobretot tinguem clar cap a on volem anar, perquè la desviació del camí ens pot portar a unes conseqüències molt negatives.

El divendres passat escoltaven als mitjans de comunicació, que l’Honorable Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va explicar que el seu Departament està preparant una llei que prohibirà fumar en espais públics, entre ells a les terrasses d’establiments de restauració.

Una total incongruència i un altre exemple de llei sense consensuar amb el sector privat. No entenc molt bé la forma d’actuar d’aquest Govern, i tampoc el perquè després d’una crisi com la que hem patit, de la que n’he parlat en aquest discurs; un any després, estiguem tornant a dictar normatives que ens perjudiquen.

L’acció de fumar a les terrasses es relaciona amb la de consumir, ja que pels que ho fan és un moment d’oci, i d’acompanyar-ho amb menjar i beguda. Si no es deixa fumar als nostres clients, consumiran menys, els nostres empresaris facturaran menys i l’administració obtindrà menys impostos. Un peix que es mossega la cua.

Una mesura d’aquest tipus és menysprear a l’empresari que és qui tira endavant aquest país. Senyors polítics us faig una pregunta: per arreglar una llum que s’ha espatllat als edificis on treballeu, truqueu a una empresa de lampisteria; per construir un nou edifici a un constructor; per disposar d’internet, a una companyia de telefonia; i per reunir-vos entre vosaltres, aneu un restaurant, no?. Està clar que necessiteu a les empreses pel dia a dia de la vostra tasca. Per tant, no té sentit que ens poseu tantes traves i dificultats.

Heu de ser conscients que aquest país s’alimenta principalment del sector turístic i de l’hostaleria, que representa un 16% del PIB i que és el pa de moltes famílies. Mesures com aquestes només provoquen acabar amb la gallina dels ous d’or.

Autoritats i representants polítics, aquest president i la seva junta us demanem que traslladeu les nostres propostes als vostres homòlegs i que es tinguin en compte. El que bonament s’exposa en aquest discurs no són més que suggeriments amb afany de millorar i totalment constructius, sense ànima de criticar ni d’ofendre ningú. No us ho prengueu malament. Estimem Girona i Catalunya i volem que sigui un territori millor, capdavanter i sobretot una destinació de qualitat.

Nosaltres hi posem i seguirem posant totes les nostres eines per aconseguir-ho, però elaborar lleis i normatives no són funció nostra, sinó de la part política. I està clar que necessitem canvis de veritat. No passeu a la història com aquells que no vau prendre mesures per millorar el nostre país, sigueu-ne protagonistes de veritat.

I acabo destacant la bona feina del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i de la Diputació de Girona, que des de que sóc president m’he sentit molt recolzat per aquesta institució, i més encara amb el president Miquel Noguer, que sempre ha apostat per la Federació i per les onze associacions. Moltes gràcies president!.

Us encoratjo a que gaudiu de la jornada i us convido a retrobar-nos l’any vinent.

Moltes gràcies,