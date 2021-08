SENTIT DEL RIDÍCUL (SENSE)

He sentit el que deia la senyora ministra de defensa de l’estado español demanant que els afganesos que vulguin fugir del seu torturat país utilitzant els avions de l’exèrcit més gloriós del món mundial, que s’acostin a l’aeroport cridant “españa, españa” i brandant rojigualdas.

Primer em creia que era un muntatge d’aquests de fer conyeta que es fan avui en dia, però no, eren les declaracions de la tal senyora i, malgrat la mascareta, semblava fer-les amb cara prou seriosa, o sigui que anava de veres.

Es pensa aquesta senyora que per aquells verals tothom ha sentit nomenar el seu país o sap per on para?. S’ha de tenir una percepció de la realitat força deformada a més de no tenir el més mínim sentit del ridícul per dir aquestes bajanades. Posats, els podia demanar que es vestissin de “toreros” i de “bailaoras” perquè així els veurien de lluny, i això tot cantant l’himne (ara que hi penso, diuen que no té lletra, però això deu ser un detall sense importància). I aquesta deien que era dels elements “potents” i preparats del gobierno. Mare meva quin nivell!!!.

Agustí Vilella i Guasch