Ja fa temps que, com suposo que tantíssima altra gent, em pregunto qui dimonis mana aquí. Avui ha sortit una notícia que m’ho fa preguntar amb més força, em refereixo a aquesta de que el Major Trapero fa un mes va anar “de visita” a Madrid, ni més ni menys que al Tribunal Suprem, al Tribunal de Orden Público (perdó, volia dir l’Audiencia Nacional) i, per arrodonir-ho a la Zarzuela; tot això, pel que diuen els mitjans, sense coneixement del Departament d’Interior.

Parteixo de la base de que la notícia deu ser real perquè dubto que cap mitjà gosés publicar-ho sense estar-ne absolutament segur i, a més, de que notícies d’aquest calibre si no són reals, són immediatament i de manera fulminant desmentides, cosa que no ha estat.

El Major Trapero va dir, com a testimoni sota jurament, que l’Octubre del 2.017 tenia un pla per detenir el Govern dintre del que ell es reservava fer-ho amb el President de la Generalitat, o sigui que obeiria les autoritats judicials dels enemics de Catalunya. Malgrat això, una vegada absolt per un dels estaments que ha anat a visitar, va ser readmès i reintegrat en el seu càrrec; qui mana aquí?.

Tenint en compte allò de “policia judicial” fins i tot podria mig acceptar les dues primeres d’aquestes visites si fetes amb coneixement del Govern, però algú em pot dir què va anar a fer aquest home a can “a por ellos borbò”?; si no és cessat o, com a mínim, molt seriosament amonestat, em torno a preguntar: qui mana aquí?.

Agustí Vilella i Guasch