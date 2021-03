Els que manen, potser no saben que cada dia, cada hora, que passa una persona de risc sense que estigui vacunada, està corrent un perill de infecció i mort important.

Vull suposar que no ho saben perquè sabent-ho haurien actuat d’altra manera. Haurien anat a buscar les vacunes on fossin pagant el preu que fos (diners?, hi ha moltes partides retallables als pressupostos, p.e. les d’armament), no haurien limitat les vacunes d’AstraZeneca a 55 anys, en re-autoritzar-les la Unió Europea les haurien tornat a administrar a partir de divendres dia 19 i no a partir de dimecres dia 24 (cinc dies més tard!); quantes infeccions pot representar aquest retard?, quant sofriment?, quantes morts?.

I tornant a la mateixa marca de vacuna ara han sortit informes que diuen que no hi ha cap problema en administrar-la a la gent gran, més aviat al contrari, però continuaran limitant l’edat, perquè?, per allò tan seu i tan científic del “sostenella…?”.

També he sentit o llegit que per S. Santa hi haurà una baixada de ritme de vacunació per allò de que és festa. Voleu dir que el virus ho sap que és festa?, si al principi no entenia de fronteres, ara ha aprés el calendari gregorià?.

És per tot això que penso que potser no ho saben, perquè si no, segur que ho haurien fet diferent, eh que si?.

Agustí Vilella i Guasch