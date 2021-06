Aquell senyor que parla “com un personatge secundari de La Venganza de Don Mendo” segons genial definició d’en Sebastià Alzamora, ve dilluns al Liceu de Barcelona a fer un miserable acte de propaganda i escarni anunciant la concessió dels indults als presos polítics, quanta “magnanimitat”!.

Al tal acte sembla ser que ha convidat a molta “gente bien” que segur que estarà encantadíssima d’assistir-hi, ja s’ho faran.

També hi ha convidat la Presidenta del Parlament i als membres del Govern de la Generalitat. Les cartes de convit tenen una peculiaritat que algú ha atribuït a “descuit” o “oblit” del protagonista de l’acte, i és que no hi figura el càrrec de cadascú ni s’empra el tractament que protocol·làriament els correspon.

Sabent mínimament com funciona la política d’alt nivell, està clar que les cartes de invitació no les va escriure el protagonista de l’acte tot atabalat en un moment lliure: van sortir del corresponent departament de protocol que, com és lògic, coneix el càrrec i el tractament adient de cada convidat; per tant ni oblit ni descuit: intenció de menysteniment i escarni cap als més alts càrrecs de Catalunya. Així actua el cap del “Gobierno más progresista de la História”.

Agustí Vilella i Guasch