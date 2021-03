El document “PROPOSTA D’ACORD ENTRE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAI LA CUP UN NOU CICLE PER GUANYAR”, si no ho heu fet, si us plau, llegiu-vos-el, paga la pena, us ho asseguro: és la demostració fefaent de com dues formacions polítiques, auto-nomenades d’esquerres i fins i tot anti-sistema, es dediquen a fer volar coloms, a vendre fum, a redactar frases i frases buides i, en resum, a aixecar la camisa als seus compatriotes que són els que els han votat i els que els paguen el sou per això.

L’anàlisi podria tenir, com a mínim les setze pàgines que té el tal document, però em limitaré a fer-ne només dues pinzellades:

-En l’àmbit econòmic i social proposen una sèrie de mesures més o menys atractives, però, em podrien explicar els seus autors com s’ho faran per portar-les a terme depenent d’españa?.

-En l’àmbit polític es donen dos anys(!), per veure quins resultats té la “taula de diàleg” del senyor Sánchez i Cia., i segons vegin ja veuran que fan. I de l’1 d’Octubre?, com dirien per les españes: “mande?”.

El President Pujol va dir referint-se als españols allò de: “se’ns pixen a sobre i…”; jo dic d’aquests, i perdoneu per la grolleria: “se’ns caguen a la boca i…”.

I aquests representa que són la part “guerrera” de l’independentisme, o vaig equivocat?.

I abans de que ningú se’m posi nerviós: no parlo de ningú més perquè en aquest document no hi ha ningú més.

Agustí Vilella i Guasch