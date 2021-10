IMPOST CO2

O afany recaptatori. He rebut la notificació pel pagament de l’impost per les emissions de CO2 que la Generalitat s’ha tret de la màniga, suposadament per penalitzar el vehicles que més contaminen, però vist com l’apliquen tinc clar que el que menys importa als que l’han implantat és el benestar del nostre pobre planeta.

Quin vehicle contamina més, un de petit que no para de donar voltes o un de gran que passa la seva vida al garatge?, evidentment el primer perquè el CO2 es genera quan es crema el combustible.

Jo tinc dos vehicles, un de petitet que és el que més utilitzo i l’impost, tot i ser una càrrega més, és molt baix; l’altra és un vehicle d’alta cilindrada i elevada potència que he conservat de quan estava en actiu però que ara utilitzo molt poc (en els darrers dotze mesos entre revisions d’ITV, menys de tres mil kilòmetres); per a aquest vehicle l’impost és una quantitat molt elevada.

No seria lògic que l’impost es carregués (ja no vindrà d’un!) a la gasolina?: si en cremes el pagues i si no, doncs no hi ha impost perquè al cap i a la fi no hi ha contaminació. Lògic eh que si?, però no per als recaptadors. Passi, passi i… caixa cobri.

Agustí Vilella i Guasch