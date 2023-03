Fomentem l’empatia social

La ciutadania viu amb normalitat, allò que un segment de la població observa com a “destarifat” i és el fet que, els llums dels ornats fallers, romanen encesos des que es fa fosc fins l’albada del dia següent, sense parar esment a la despesa que allò suposa per a les arques municipals i per tant, per a les butxaques de tothom.

Convé pensar amb la necessitat que tenim tothom d’estalviar energia (per molt que la puguem pagar) donat que les fonts resulten finites en un futur que comença a acostar-se a passes gegantines. Ja s’hi veu com resulta massa fàcil veure la palla dins de l’ull de l’altre, quan no veiem la viga que ens dificulta la visió del nostre propi ull.

No és un bon senyal, mantenir encesos els llums ornamentals de les comissions falleres que hi ha escampades pel nostre territori i, menys encara, quan a banda d’aquests ornaments, hi ha els focus que han d’il·luminar el (mal dit) monument faller, a tota virolla, fent de la nit dia, en aquestes places o encreuaments on se n’han d’ubicar.

Necessitem elevar alguns graus més l’empatia social del nostre País, perquè hi ha altres necessitats que es podrien atendre, a poc que controlem la despesa de llum elèctrica de les nostres festes i celebracions.