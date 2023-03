Excursió al Castellar

Un anys més, i amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni històric i arqueològic d’Alcoi, el Museu Arqueològic i el CAHEA ens proposen 10 excursions voltant Alcoi. La primera fou el passat diumenge (25-02-2023) al jaciment islàmic El Castellar.

Unes quantes vegades he pujat al capdamunt d’aquest turó de 840 metres. Us puc ben assegurar que, només per les vistes, ja paga la pena fer l’esforç. Ara, a més a més i des de fa uns anys, hi ha un motiu afegit per pujar-hi: veure in situ les excavacions que des de fa uns anys estan portant a cap.

Així que en companyia Germán Pérez Botí, el director de l’actuació arqueològica, un grup d’unes 30 persones vam anar per constatar com van els treballs i per escoltar les explicacions de Germán. I és que, a poc a poc, cada vegada sabem més coses d’aquest “poblat fortificat en altura ex novo andalusí, construït sobre un substrat material d’època tardo-romana, possiblement a principi del segle X ”, que s’hi troba en un punt estratègic, en la confluència del riu Barxell i Polop. Les darreres intervencions arqueològiques han permés conèixer el seu origen, (a finals del X i principis de XI), desenvolupament (construcció d’una muralla al sud-est amb habitacions adossades), abandonament cap a finals del segle XI, i torna a habitar-se, la part més alta, a la segona meitat del XII.

La veritat és que va ser tot un luxe escoltar les explicacions de Germán, que ens donà tota mena de detalls de l’excavació: construcció de la muralla col·locant les pedres en forma d’espiga i amb unes torres circulars a mena de contraforts; les casses adossades a la mateixa muralla, en alguna encasa s’hi conserva al terra la polleguera on anava el batent; els aljubs amb restes de les parets lluïdes, trossos de ceràmica…. I el que no imaginàvem és que a l’interior del poblat es va localitzar una maqbara, un cementeri musulmà amb un total de 15 esquelets.